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    Doğu Anadolu kar altında

    Bölgede etkisini sürdüren kar yağışı Kars, Ardahan ve Erzurum'da şiddetini artırdı. 3 ilde buzlanma yaşanmaya başlarken, ağaç ve bitkiler de kırağıyla kaplandı.
    • 21.12.2022 - 10:08
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    Doğu Anadolu kar altında

    Yurdun birçok bölgesinden kar manzaraları gelmeye devam ediyor.

    Aralık ayının sonuna yaklaşırken kış mevsimi etkisini artırmaya başladı ve sert soğukların ardından kar yağışı göründü.

    Bazı bölgelerde yağmur ve soğuk hava etkili olurken, Doğu Anadolu ise kara teslim oldu.

    Buzlanma başladı

    Bu kez görüntülerina adres Kars, Ardahan ve Erzurum.

    Günlerdir aralıklı devam eden kar yağışı kenti tamamen etkisi altına aldı. Öyle ki Erzurum'da yollarda buzlanma yaşanmaya başladı.

    Doğu Anadolu kar altında #1

    Palandöken'de kar kalınlığı 21 santimetre

    Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte ev, iş yeri ve arabaların camları da buz tuttu.

    Kar kalınlığı Palandöken Kayak Merkezi'nde 21, Konaklı Kayak Merkezi'nde ise 11 santimetre ölçüldü.

    Ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı

    Kars'ta ise etkili olan soğuk hava, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Şiddetini artırmaya başlayan kar sürücülere zor anlar yaşattı.

    AA'nın aktarımına göre; ağaçlar kar ve kırağı ile beyaza büründü.

    Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu Ardahan'da da Göle ilçesinde ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

    Doğu Anadolu kar altında #2


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