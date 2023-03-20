Doğu Anadolu mart ayında kara teslim oldu: Erzurum, Ardahan, Kars... İlkbahara girilirken Erzurum, Ardahan, Tunceli, Ağrı ve Kars'ta kar yağışı başladı. Kısa sürede etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Türkiye, kurak bir kışı geride bıraktı.

Yurt genelinde etkili olması beklenen kar yağışı, bu yıl etkisini bölge bölge gösterdi.

Birçok ilde barajlarda su seviyesi azalırken, kuraklık sinyalleri de beraberinde geldi.

Umutlar ocak ve şubat ayında artarken beklenen kar yine gelmedi. Öyle ki, yağmur da yüzünü zaman zaman gösterdi.

Ülkenin doğusu ve güneyinde de bu yıl geçtiğimiz yıllara oranla kar yağışı azaldı. İlkbahara girilirken, Doğu Anadolu Bölgesi kara teslim oldu.

Şiddetli şekilde başlayan kar, kısa sürede hayatı olumsuz etkiledi.

Araç sürücüleri zor anlar yaşarken, yağışla birlikte yüzü gülen yine çocuklar oldu.

İşte bölgeden kar manzaraları...

Erzurum

Erzurum'da akşam saatlerinde başlayan sağanak ve sis yerini kar yağışına bıraktı.

Sabah saatlerinde etkili olan hafif kar nedeniyle yüksek kesimler ile araçlar, ağaçlar ve bankların üzerleri beyaz örtüyle kaplandı.

Ardahan

Ardahan'da da yüksek kesimler karla kaplandı.

Ardahan-Artvin arasındaki Bülbülan Yaylası'nda da kar yağışı etkisini gösterdi.

Tunceli

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde ise etkili olan kar, doğayı beyaz örtüyle kapladı.

Kar nedeniyle sürücüler, Tunceli-Erzincan kara yolu Cankurtaran mevkiinde ilerlemekte zorlandı.

Ekipler, kara yolunda ulaşımın aksamaması için kar küreme çalışması yaptı.

Ağrı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde de kar yağışı yerleşim yerlerini beyaza bürüdü.

Yağışın ardından ekipler küreme çalışması yaptı.

Kars

Kars'ta da aralıklarla etkili olan sağanak sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar nedeniyle, Kars-Iğdır ve Kars-Göle kara yolunda bazı sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kar küreme çalışması başlatıldı

Sarıkamış ilçesinde ise kar ilçeyi beyaza bürüdü.

Bitkiler ve ağaçların karla kaplandığı ilçede vatandaşlar da araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

Çocukların yüzü güldü

Kar yağışına sevinen çocuklar okul bahçesinde kar topu oynadı, kardan adam yaptı. Göçmen kuşlar da ağaç ve bitki tomurcuklarıyla beslenmeye çalıştı.