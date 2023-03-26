Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor Meteoroloji, doğudaki iller için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısında bulundu. Çığ tehlikesine karşı dikkatli olunmasının gerekliliği hatırlatıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 il için kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars ve Ağrı için tahminlerini paylaştı.

Kar yağışı tahmini

Havanın bulutlu geçmesi beklenen bu şehirlerde aralıklı yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, Iğdır ve Tunceli'de ise aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri ile yer yer üzerinde seyretmesi öngörülen bölgede rüzgar, hafif ve zaman zaman orta kuvvette esecek.

Şehirlerin hava sıcaklıkları

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 2, Erzurum, Kars ve Ağrı'da 4, Ardahan ile Tunceli'de 5 ve Iğdır'da 8 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık Iğdır'da 21, Kars ve Ağrı'da 14, Tunceli'de 13, Ardahan'da 12 ve Erzurum ile Erzincan'da 11 derece olacak.

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları

Bölgede yüksek kesimlerde kar kalınlıkları, Palandöken Kayak Merkezi'nde 114, Erzincan Ergan Kayak Merkezi'nde 75, Palandöken 2'de 38 santimetre olarak ölçüldü.

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.