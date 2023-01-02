Doğu Anadolu'da sıcaklıklar sıfırın altına düştü: Buz tuttu

Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan ve Ağrı'da soğuk hava etkili oluyor. Hava sıcaklığı bu illerde gece eksinin altına düşerken, araç camları ve su akıntılarında donma meydana geliyor.

Doğu Anadolu bölgesinde bir süredir etkili olan soğuk hava, özellikle yüksek kesimlerde buzlanmaya neden oldu.

Ağaçlar ve bitkilerde kırağı oluşurken araç camları da buz tuttu.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle 2022'de beklenen kar yağışı yüzünü göstermedi.

Soğuk hava etkili oluyor

Bu nedenle birçok bölgede kuraklık endişeleri başlarken soğuk hava da etkisini artırdı.

Karın olmadığı alanlarda da su akıntıları ve araç camlarının buz tuttuğu görüldü.

Buzlanma ve don bekleniyor

Yapılan değerlendirmelerde de Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın az bulutlu ve açık geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

İHA'nın aktarımına göre; Erzincan’da sabah işe gitmeden önce vatandaşlar, araçlarının buz tutan camlarını kazıyarak yola koyuldu.

Hava sıcaklıkları

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Erzincan’da 7, Bayburt’ta 10, Erzurum’da 11, Ardahan’da 18, Kars’ta 8, Ağrı’da 9, Iğdır’da 5, Tunceli’de 4 derece olarak ölçüldü.





