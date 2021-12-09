Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, nasıl alınır? 2022 Doğu Ekspresi bilet fiyatları

Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, nasıl alınır? 2022 Doğu Ekspresi bilet fiyatları

Görkemli manzarasıyla en güzel tren rotalarından birisi olan Doğu Ekspresi'nin 2022 fiyatları belli oldu. Peki Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, nasıl alınır? 2022 Doğu Ekspresi bilet fiyatları

Muhteşem manzaralar, bambaşka bir yolculuk deneyimi...

Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun süredir yapılamayan Ankara - Kars arasındaki turistik Doğu Ekspresi, yeniden seferlere başlıyor.

15 Aralık Çarşamba günü Ankara'dan çıkacak olan tren, yaklaşık 32 saatlik yolculuğun ardından Kars'a ulaşacak.

Ankara'dan Kars'a doğru hareket eden yolcular hem farklı lezzetleri tadıyor hem tarihi ve kültürel değerleri görme imkanına kavuşuyor.

7'den 70'e herkes bu keyifli yolculuk için planlar yapmaya başlarken dünyanın en güzel tren rotasında ilerleyen Doğu Ekspresi'nin 2022 fiyatları da belli oldu.

Peki, Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, nasıl alınır? İşte 2022 Doğu Ekspresi bilet fiyatları...

2022 TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ FİYATLARI

İlk seferinden bu yana Turistik Doğu Ekspresi'nde 37 bin yolcu seyahat etti. Bu senenin fiyatları da belli oldu.

Seferlerine 15 Aralık Çarşamba günü tekrar başlayacak olan Doğu Ekspresi, haftada iki gün karşılıklı olarak Çarşamba ve Cuma günleri Ankara'dan, Pazar ve Cuma günleri ise Kars'tan yola çıkacak.

Biletler TCDD'nin e-Bilet sayfasından satışa çıktı. Turistik Doğu Ekspresi'nin 2 kişilik yataklı kompartman için kişi başı fiyat 650 TL olarak belirlendi. Yani 2 kişilik bilet aldığınızda oda fiyatı 1300 TL olacak.

Turistik olmayan Doğu Ekspresi seferlerinde ise tek kişilik pulman bileti kişi başı 68 liradan satılıyor.



