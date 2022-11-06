Petrol
98.75
4.31%
Euro
18.4913
1.73%
Dolar
18.5663
-0.26%
Altın
1.004
2.95%
Borsa
4217
2.72%
Bitcoin
397.136
-0.12%
BTXN Coin
10.44
-1.13%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Doğu Ekspresi'nin Erzincan rotası fotoğraf tutkunlarının stüdyosu

    Tren seferinin doğayla bütünleştiği Kemah-Erzincan güzergahı, fotoğraf tutkunlarının rotasında bulunuyor.
    • 06.11.2022 - 13:05
    • Güncelleme : 06.11.2022 - 13:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Doğu Ekspresi'nin Erzincan rotası fotoğraf tutkunlarının stüdyosu

    Ankara'dan hareket edip Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum güzergahında 1310 kilometre yol katettikten sonra son durağı Kars'a ulaşan Doğu Ekspresi, tren yolculuğu yapmak isteyenlerin gözdesi.

    Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından olan tren seferi fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

    Doğu Ekspresi'nin farklı manzaralara sahip arazilerin yanı sıra orman, dere, akarsu ve vadilerden geçen trene ilgi büyük.

    Tren her haliyle fotoğraf tutkunlarının kadrajında

    Treni, çekecekleri manzara fotoğraflarıyla bütünleştirmek için bölgeye gelen fotoğraf tutkunları, bazen yüksek noktalarda, bazen de raylara yakın yerlerde konuşlanıp Doğu Ekspresi'nin geçmesini bekliyor.

    Doğu Ekspresi nin Erzincan rotası fotoğraf tutkunlarının stüdyosu #1

    "Hem kendi güzergahında hem de gidişinde ayrı bir havası var"

    Doğa fotoğrafçısı Ayhan Özdemir, sonbaharda bölgenin ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

    Zaman zaman fotoğraf çekmek için bölgeye geldiğini ifade eden Özdemir, şöyle konuştu: "Doğu Ekspresi güzergahında biraz fotoğraf yürüyüşüne çıktım. Güzel görüntüler elde ettik. Trenin hem kendi güzergahında hem de gidişinde ayrı bir havası var. Herkesi Doğu Ekspresi'nin bu tatlı seyrine dalmaya davet ediyorum."

    Doğu Ekspresi nin Erzincan rotası fotoğraf tutkunlarının stüdyosu #2

    "Doğada unutulmaz bir gün"

    Kürşat Gül de bölgenin her mevsim güzel olduğunu belirterek, "İlçeye gelen ziyaretçiler, doğada unutulmaz bir gün geçirmenin keyfini yaşıyor." dedi.

    Fotoğraf tutkunlarının mekanı

    Gökhan Alp de Karasu Nehri çevresine zaman zaman arkadaşlarıyla gelip fotoğraf çektiklerini anlattı.

    AA'nın haberine görei fotoğraf çalışması yaparken doğada olmanın keyfini de çıkardıklarını söyleyen Alp, doğa ve fotoğraf tutkunlarını bölgeye davet etti.

    Doğu Ekspresi nin Erzincan rotası fotoğraf tutkunlarının stüdyosu #3

    Doğu Ekspresi nin Erzincan rotası fotoğraf tutkunlarının stüdyosu #4


    Bursa’da mesleğini yaşatmak için kafelerde sepet örüp turistlere satıyor
    Ekonomi

    Bursa’da mesleğini yaşatmak için kafelerde sepet örüp turistlere satıyor

    Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem
    Dünya

    Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    Advertorial

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Görüş Bildir