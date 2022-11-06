Doğu Ekspresi'nin Erzincan rotası fotoğraf tutkunlarının stüdyosu

Tren seferinin doğayla bütünleştiği Kemah-Erzincan güzergahı, fotoğraf tutkunlarının rotasında bulunuyor.

Ankara'dan hareket edip Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum güzergahında 1310 kilometre yol katettikten sonra son durağı Kars'a ulaşan Doğu Ekspresi, tren yolculuğu yapmak isteyenlerin gözdesi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından olan tren seferi fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Doğu Ekspresi'nin farklı manzaralara sahip arazilerin yanı sıra orman, dere, akarsu ve vadilerden geçen trene ilgi büyük.

Tren her haliyle fotoğraf tutkunlarının kadrajında

Treni, çekecekleri manzara fotoğraflarıyla bütünleştirmek için bölgeye gelen fotoğraf tutkunları, bazen yüksek noktalarda, bazen de raylara yakın yerlerde konuşlanıp Doğu Ekspresi'nin geçmesini bekliyor.

"Hem kendi güzergahında hem de gidişinde ayrı bir havası var"

Doğa fotoğrafçısı Ayhan Özdemir, sonbaharda bölgenin ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

Zaman zaman fotoğraf çekmek için bölgeye geldiğini ifade eden Özdemir, şöyle konuştu: "Doğu Ekspresi güzergahında biraz fotoğraf yürüyüşüne çıktım. Güzel görüntüler elde ettik. Trenin hem kendi güzergahında hem de gidişinde ayrı bir havası var. Herkesi Doğu Ekspresi'nin bu tatlı seyrine dalmaya davet ediyorum."





"Doğada unutulmaz bir gün"



Kürşat Gül de bölgenin her mevsim güzel olduğunu belirterek, "İlçeye gelen ziyaretçiler, doğada unutulmaz bir gün geçirmenin keyfini yaşıyor." dedi.

Fotoğraf tutkunlarının mekanı

Gökhan Alp de Karasu Nehri çevresine zaman zaman arkadaşlarıyla gelip fotoğraf çektiklerini anlattı.

AA'nın haberine görei fotoğraf çalışması yaparken doğada olmanın keyfini de çıkardıklarını söyleyen Alp, doğa ve fotoğraf tutkunlarını bölgeye davet etti.