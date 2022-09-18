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    Doğu Ekspresi'nin yeni dönem seyahat takvimi belli oldu! İşte seferlerin başlayacağı tarih..

    Doğu Ekspresi'nin yeni dönem seyahat takvimi belirlendi.Yerli ve yabancı turistler Doğu Ekspresi ile seyahat etmek için seferlerin başlayacağı tarihi iple çekiyor.
    • 18.09.2022 - 14:45
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    Doğu Ekspresi'nin yeni dönem seyahat takvimi belli oldu! İşte seferlerin başlayacağı tarih..

    Son yıllarda büyük bir talep gören Doğu Ekspresi seferleri yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi görüyor.

    Ankara'dan yola çıkarak Kars'a seyahat eden trene talep oldukça fazla.Turistik Doğu Ekspresi'nin yeni dönem seyahat takvimi belli oldu.

    Doğu Ekspresi, Ankara-Kars yönünde Erzincan ve Erzurum'da, Kars-Ankara yönünde ise İliç, Divriği ve Sivas'ta mola verecek. Trende yer alan vagonlar toplu grup taşımaları ve turları sağlamak amacıyla turizm acentelerine dağıtıldı.

    Trende seyahat edecek münferit yolcular için 1 yataklı vagon ayrıldı. Bilet satışları seyahat tarihinden 30 gün önce bilet satış sistemi üzerinden satışa çıkarılacak..

    Doğu Ekspresi nin yeni dönem seyahat takvimi belli oldu! İşte seferlerin başlayacağı tarih.. #1

    Yeni dönem seyahatleri ne zaman başlayacak?

    Turistik Doğu Ekspresi'nin yeni dönem seyahat takvimi belli oldu. Ankara’dan 12 Aralık 2022-20 Mart 2023, Kars'tan 14 Aralık 2022-22 Mart 2023 tarihlerinde seferler düzenlenecek.

    Doğu Ekspresi treni Ankara'dan pazartesi, çarşamba, cuma, Kars'tan ise çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edecek.


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