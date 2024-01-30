Doğu gözde merkez oldu! Bingöl'de sezon açıldı: Kayakçılar akın ediyor Bingöl'de etkili olan kar yağışının ardından Hesarek Kayak Merkezi'ne gelen tatilciler, ara tatilin tadını çıkarıyor.

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İHA

Doğu Anadolu Bölgesi terörden temizlendi, eğlence merkezi haline geldi.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte ise gözde kış sporu ve kayak merkezleri arasında yer alan ve Bingöl merkeze 34 kilometre mesafedeki Hesarek Kayak Merkezi'nde sezon açıldı.

Kar kalınlığı 70 santimetreye ulaşırken, kayak merkezi de akına uğradı.

Hafta sonu 5 bine, hafta içi de bin 500’e yakın vatandaşın tercih ettiği kayak merkezi, ara tatili değerlendiren aileler ve çocuklarla doldu.

"5 bin kayakseveri ağırladık"

Diyarbakır, Bitlis, Muş, Erzincan gibi çevre illerden birçok vatandaşın Hesarek Kayak Merkezi'ni tercih ettiğini aktaran Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, “Bölgemizin parlayan yıldızı Hesarek Kayak Merkezi'nde özlemle karların yağmasını bekliyorduk. Geçen cumartesi gününden itibaren kayak merkezimizi hizmete açtık. Cumartesi pazardan itibaren kayak merkezimizde hizmet vermeye başladık.

Cumartesi ve pazar yaklaşık 5 bin kayakseverimizi kayak merkezinde ağırladık. Ara tatilin de olmasıyla birlikte hafta içi yaklaşık bin 500 vatandaşımızı burada ağırlıyoruz.

Bölgemizde Diyarbakır’dan, Batman’dan, Bitlis’ten, Siirt’ten, Muş’tan hatta bölgemizin büyük kayak merkezlerimizin olduğu Erzincan, Erzurum’dan gelen vatandaşlarımız var. Kayak merkezimiz, bölgemizin parlayan yıldızı olarak hizmet vermeye devam edecek.” dedi.

"Diyarbakır’da kar yok, buraya geliyoruz"

Diyarbakır’dan Bingöl’e kayak yapmaya geldiğini söyleyen Suzan Çelik, "Diyarbakır’dan geliyoruz, dün itibariyle kayak merkezi sezon kapılarını açtı. Diyarbakır’da kar olmadığı için Hesarek Kayak Merkezi’ne geliyoruz yakın olduğu için. Burası çok güzel, çok keyifli. Herkesi bekliyoruz.” diye konuştu.

"Ailece kayak yapmaya geldik"

Karne hediyesi olarak kayak yapmaya geldiğini belirten lise öğrencisi Adar Ayik, “Lise öğrencisiyim. Ara tatil vesilesiyle ailece kayak yapmaya geldik. Çok küçük yaştan beri kayak yapıyorum. Karne hediyesi olarak geldik. Tesisler güzel, kayak yapmak güzel.” şeklinde konuştu.

Sümeyye Loğoğlu da, “Osmaniye’den geliyorum. Babamla birlikte geldim. Kayak yapıyorum, çok mutluyum.” dedi.

Kayakseverler; pistleri, teleski, telesiyej ve mekanik sistemleriyle keyifli, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi kontrolünde ise güvenli olan merkezde zaman geçiriyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)