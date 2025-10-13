Doğu Karadeniz için heyelan uyarısı: Ağaçlandırma şart

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Ormancılık Politikası Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cantürk Gümüş, bölgede artan heyelan ve taşkın tehlikesine karşı uyarılarda bulundu. Gümüş, yukarı havzalarda ağaçlandırma çalışmalarının artırılmasının, bu tür afetlerin önlenmesinde en etkili yöntemlerden biri olduğunu vurguladı.

"YOL YAPIMI HEYELAN RİSKİNİ ARTIRIYOR"

Bölgenin Türkiye’nin en fazla yağış alan coğrafyası olduğunu hatırlatan Gümüş, dik yamaçlarda sürdürülen yaşamın riskleri beraberinde getirdiğini belirterek şunları söyledi:

Bu coğrafyada taban arazisinin oyulması, açılması ve kazınması heyelan riskini artırıyor. Yol yapımı, heyelanların en temel nedenlerinden biri. Bu nedenle bölgede heyelanları beklememiz kaçınılmaz. Ancak biz sonuç odaklı değil, önleyici tedbirlerle hareket etmeliyiz. Ormanlarımızı koruyup yukarı havzalarda ağaçlandırma çalışmalarını hızlandırmamız şart.

"KÜRESEL ISINMA YAĞIŞ DENGESİNİ BOZDU"

Son 30 yılda hava sıcaklığının 1 derece civarında arttığını belirten Gümüş, bu durumun küresel ısınmanın etkilerini açıkça gösterdiğini ifade etti:

Sıcaklık artışıyla birlikte yağış rejiminde düzensizlikler yaşanıyor. Fırtınalar, taşkınlar ve diğer doğa olayları daha sık görülüyor. Birçok canlı türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Artık afetlerle daha sık ve yoğun şekilde mücadele edeceğimiz bir döneme girdik. Bu yüzden iklim değişikliğine uyumlu tedbirler almamız gerekiyor.

"ORMANLAR YER ALTI SUYU İÇİN HAYATİ ÖNEME SAHİP

Prof. Dr. Gümüş, ormanlar ile yer altı suyu arasındaki dengeye dikkat çekerek şu bilgileri paylaştı:

Ağaç kökleri yer altı suyuyla bağlantılıdır. Ormanlara dokunmadığımızda, yağışların büyük bölümü yer altı suyunu besler. Ancak ormanları tahrip ettiğimizde, bu su doğrudan akışa geçer ve taşkınlara neden olur. Bu nedenle ormanları olduğu gibi korumak, ekosistem dengesini sürdürmek açısından hayati önemdedir.

"TARIM ALANLARININ GENİŞLEMESİ, ORMANLARI TEHDİT EDİYOR"

Artan nüfusla birlikte tarım arazisi ihtiyacının ormanları tehdit ettiğini söyleyen Gümüş, şehirleşmeden çok tarımsal genişlemenin endişe verici olduğunu vurguladı: