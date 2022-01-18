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    Doğu Karadeniz için yoğun kar uyarısı yapıldı

    Meteoroloji, akşam saatlerinden itibaren kar yağışı beklenen bölgeleri açıkladı.
    • AA
    • 18.01.2022 - 13:17
    • Güncelleme : 18.01.2022 - 13:42
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    Doğu Karadeniz için yoğun kar uyarısı yapıldı

    Geçtiğimiz günlerde kar yağışının etkili olduğu Doğu Karadeniz'de bir kez daha yoğun kar uyarısında bulunuldu.

    Meteoroloji'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün akşamdan itibaren Doğu Karadeniz'de görülecek kar yağışının, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun (20 santimetre üzeri) olması bekleniyor.

    KUVVETLİ KAR YAĞIŞI GELİYOR

    Kuvvetli ve yoğun karın 20 Ocak Perşembe akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

    ÇIĞ RİSKİ UYARISI

    Mevcut kar örtüsünün üzerine gelecek yeni yağışla, özellikle eğimi fazla yamaçlarda çığ riski ile buzlanma ve dona bağlı ulaşımda aksama, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

    Doğu Karadeniz için yoğun kar uyarısı yapıldı #1


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