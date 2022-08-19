Petrol
96.94
0.36%
Euro
18.1867
-0.41%
Dolar
18.0953
0.09%
Altın
1.018
-0.33%
Borsa
302
0.00%
Bitcoin
395.469
-7.31%
BTXN Coin
5.90
-4.37%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu'ya kuvvetli yağış uyarısı

    Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevresinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
    • 19.08.2022 - 19:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu'ya kuvvetli yağış uyarısı

    Yurdun büyük bir kesmini etkileyen sağanak yağış, Karadeniz'e doğru ilerliyor..

    Doğu Karadeniz kıyılarına sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminine göre, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Ordu, Giresun, Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize ve Artvin kıyılarında görülecek gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

    Vatandaşlardan, ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.


    İlginizi Çekebilir

    Demet Evgar, anne oldu
    Magazin

    Demet Evgar, anne oldu

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    CryptoTrade

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Serenay Sarıkaya parayı toprağa yatırıyor
    Magazin

    Serenay Sarıkaya parayı toprağa yatırıyor

    Görüş Bildir