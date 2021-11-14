Yüz yüze eğitimin başlamasından bu yana verilen ara tatille birlikte Doğu Karadeniz'deki illerin turistik noktalarında ziyaretçi yoğunluğu yaşanmaya başlandı.

Karadeniz Bölgesi, doğasıyla son dönemlerin en turistik noktalarından biri halini aldı.

Doğa tatili sevenlerin gözdesi haline gelen Doğu Karadeniz'e ilgi hiç azalmıyor.

Pandemi döneminde uzun süre evde kalanlar, tatil planlamalarını doğadan yana kullanır oldu.

ARA TATİLDE HER YER DOLDU

Eğitim-öğretim yılının ilk ara tatili öncesi de Trabzon'un Uzungöl Turizm Merkezi yoğun ilgi gördü. Konaklama tesislerinde rezervasyonlar artarken, tatilciler; sonbaharda renk cümbüşü oluşan bölgede milli parklar, vadiler ve şelaleleri ziyaret ediyor, doğa yürüyüşü yapıyor.

Doğu Karadeniz'de ara tatille birlikte yerli turist artışı yaşandı ViDEO

DOĞU KARADENİZ'DE SONBAHAR KEYFİ

Rize'de Ayder Yaylası ile İkizdere ilçesinde termal tesisleri ziyaret eden tatilciler, Artvin'de ise göl ve tabiat parklarına akın etti. Artvin'de sonbahar güzelliğinin yaşandığı Şavşat ilçesindeki Yavuzköy'e gelenler de doğa yürüyüşü yapıp, sonbaharın keyfini çıkarıyor.

"YOĞUNLUK BEKLİYORUZ"

Uzungöl'de fotoğrafçılık yapan Arif Çetin de “Pandemi süreci atlattık. Bu süreçte turizmciler çok zor bir dönem geçirdi ama bu yıl oldukça ilgi var. Doğada vakit geçirmek isteyenler, şehrin gürültüsünden kaçmak isteyenler genellikle burayı tercih ediyorlar" diye konuştu.

"TATİL OLUNCA ÇOCUKLARI DA ALDIK GELDİK"

Uzungöl’e ailesi ile birlikte gezmeye gelen Mevlit Aygün, “Giresun’dan geldik. Önümüz kış. Kış gelmeden yarıyıl tatilini de fırsat bilince soluğu Uzungöl’de aldık. Daha önce ben ve eşim gelmiştik ama okul olduğu için çocukları getirememiştik. Şimdi tatil olunca onları da aldık geldik. Güzel vakit geçiriyoruz. Tertemiz bir havası var. Buradan da Rize’ye gideceğiz. Karadeniz’in sonbahar güzelliğini ailece görmeyi planlıyoruz.” dedi.

"ARTVİN KÜÇÜK İSVİÇRE"

Ağrı'dan Artvin'e gelen Murat Beşer de “Artvin’den başladık tatilimize. Artvin doğası, coğrafi yapısı ve bungalov turizmi ile oldukça çekici bir yer. Kış gelmeden, bunu değerlendirelim, dedik. Artvin mutlaka görülmesi gereken bir yer. Burası küçük İsviçre diyebilirim. Buraya gelenlerin çok güzel hatıralarının olacağına eminim.” diye konuştu.

























