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    Doğu Karadeniz'de fındıkların kuruması için göç başladı

    Fındık hasadını tamamlayan üreticiler, fındıkların kuruması için güneşli illere yolculuk etmeye baladı. Trabzonlu, Giresunlu ve Ordulu üreticiler Bayburt'a gelip, yol kenarlarında fındık kurutuyor.
    • DHA
    • 24.09.2021 - 11:21
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    Doğu Karadeniz'de fındıkların kuruması için göç başladı

    Doğu Karadeniz Bölgesi'nde  fındık hasadı tamamlandı ancak üreticilerin işi bitmedi.

    Fındıkları toplayan üreticiler, fındıkların kuruması için göç yoluna düştü.

    Bölgede uzun süredir devam eden kapalı ve yağışlı hava nedeniyle fındıklarını kurutamayan üreticiler, Bayburt'a geldi.

    Bayburt'a gelen fındık üreticileri, kara yolu kenarlarına serdikleri fındıkları kurutmaya çalışıyor.

    Fındık üreticilerin o halleri çekilen karelere yansırken, ortaya çıkan görüntüler ise güzel manzaralar oluşturdu.

    "FINDIKLARINI KURUTMAK İSTEYENLER BAYBURT'A GELSİN"

    Üretici Sami Ayaz, Trabzon’da havaların yağışlı olmasından dolayı ailesi ve arkadaşlarıyla fındıkları kamyona yükleyip, Bayburt’a geldiğini söyledi.

    Birkaç gün içinde mahsulü kurutup, geri dönmeyi planladıklarını belirten Ayaz, “Biz Trabzonluyuz, bu aylar genelde yağmurlu geçtiği için topladığımız fındıkları bir türlü kurutamadık. O nedenle Bayburt’a geldik.

    Burada hava çok iyi, Bayburt’a geleli 3 gün oldu. Ana yol üzerinde fındığını kurutmaya çalışan arkadaşlarımız buraya gelsin, burada en fazla 3 gün içinde fındık kuruyor.” dedi.

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    "FINDIKLARI TOPLADIK AMA KURUTAMADIK"

    Ailesiyle beraber fındık kurutmaya gelen Fatih Güneş ise “Fındığı topladık ama hava şartları kötü olduğu için ürünlerimizi bir türlü kurutamadık. O nedenle Bayburt’a gelmek zorunda kaldık, burada hava çok iyi." dedi.

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