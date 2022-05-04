Petrol
108.34
3.21%
Euro
15.62
0.23%
Dolar
14.83
0.23%
Altın
891.04
0.12%
Borsa
2431
0.09%
Bitcoin
584.826
0.39%
BTXN Coin
15.81
-5.32%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C

    Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de bugün ve yarın kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu.
    • 04.05.2022 - 11:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak uyarısı

    Doğu Karadeniz'de bahar yağmurları devam ediyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölge için uyarı yaptı.

    Yapılan açıklamada bugün ve yarın kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi.

    Giresun ve Trabzon'un batısı için uyarı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de bugün ve yarın görülecek sağanağın Giresun çevresi ile Trabzon'un batısında kuvvetli olması öngörülüyor.

    Doğu Karadeniz'deki yağışların 1500 metre üzeri yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

    AA'nın haberine göre vatandaşlar, yağışın oluşturacağı ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

    Doğu Karadeniz de kuvvetli sağanak uyarısı #1


    İlginizi Çekebilir

    Samsun'da Tekkeköy Mağaraları turizme hazırlanıyor
    Ekonomi

    Samsun'da Tekkeköy Mağaraları turizme hazırlanıyor

    Borsaya atılmak için uygun zaman!
    Borsa Robot

    Borsaya atılmak için uygun zaman!

    Brent petrolün varil fiyatı 107,25 dolara geriledi
    Ekonomi

    Brent petrolün varil fiyatı 107,25 dolara geriledi

    Görüş Bildir