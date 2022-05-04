Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz'de bahar yağmurları devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölge için uyarı yaptı.

Yapılan açıklamada bugün ve yarın kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi.

Giresun ve Trabzon'un batısı için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de bugün ve yarın görülecek sağanağın Giresun çevresi ile Trabzon'un batısında kuvvetli olması öngörülüyor.

Doğu Karadeniz'deki yağışların 1500 metre üzeri yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

AA'nın haberine göre vatandaşlar, yağışın oluşturacağı ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.