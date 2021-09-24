Doğu Karadeniz'de havaların soğumasıyla birlikte, yaylalar beyaza büründü. Ortaya çıkan manzara kartpostallık görüntüler oluştururken, yaylaların beyaz örtüsü çekilen videoya yansıdı.

Yazın sona ermesi ve sonbaharın ilk ayı olan eylülün yavaş yavaş bitmesiyle birlikte, Doğu Karadeniz'de havalar soğudu.

Soğuk hava dalgasının etkisine giren Karadeniz'de, bazı yaylalar erken göç nedeniyle boş kaldı.Bazı yaylalar ise hala ev sahiplerini ağırlamaya devam ediyor.

Yaylalar yazdan kalma kalabalık günlere veda etmeye başlarken, yüksek tepelere ise kar yağdı.

RİZE'NİN YAYLALARI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Sahil kesimlerde sağanak etkili olurken, yüksek kesimlerdeki yaylalar ise mevsimin yağan ilk karı ile beyaza büründü.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavron Yaylası gece beyaz örtüyle kaplandı.

Sabah yer yer 15 santimetreyi aşan karla kaplı yaylada uyanan yaylacılar, sürpriz yaşadı.

Yaylacılar bu yıl erken yağan kar nedeniyle köylere dönüş için hazırlıklara başladı.

Doğu Karadeniz'de yaylalara kar yağdı VİDEO