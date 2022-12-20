Rize, Trabzon ve Giresun'un yaylaları kar yağışının ardından ortaya eşsiz manzaralar çıktı. Yer yer 20 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, yetkilileri harekete geçirdi.

Yurdun birçok kesiminden kar manzaraları gelmeye başladı.

Aralık ayının sonuna yaklaşırken kış mevsimi etkisini artırmaya başladı.

Bazı bölgelerde yağmur ve soğuk hava etkili olurken, Doğu Karadeniz ise kara teslim oldu.

Görüntülerin adresi Rize, Trabzon ve Giresun...

Ayder Yaylası'ndan kar manzaraları

Rize'de hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. İkizdere ilçesindeki 2 bin 600 rakımlı Ovit Dağı, Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisinde bulunan yaylalar yağışın ardından adeta beyaz örtüyle kaplandı.

Kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaşırken bazı vatandaşlar araçlarıyla karlı bölgelere çıkmaya çalıştı.

Etkisini artıracak

Karın etkisini gösterdiği kentteki turizm merkezlerinden Ayder Yaylası'nda güzel görüntüler oluştu.

AA'nın aktarımına göre; yetkililer, hava sıcaklığının düşmesiyle karın ilerleyen günlerde etkisini artırabileceğini kaydetti.

Trabzon'da kar kalınlığı 10 santimetre

Trabzon'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Çaykara ilçesindeki Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Uzungöl de kar yağışı ile beyaza büründü.

Hava sıcaklığının yaklaşık 3 dereceye kadar düştüğü Uzungöl'de, sabah saatlerinde başlayan yağış sonrası kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri beyaza büründü VİDEO



Turistler manzarayı izlemeye davet edildi

Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, karın ardından Uzungöl'de seyrine doyumsuz görüntüler oluştuğunu söyledi.

Tok, Uzungöl'ün her mevsim farklı güzelliklere büründüğünü belirterek, karın ardından bölgeyi ziyaret etmek isteyen yerli ve yabancı turistleri de ilçeye davet etti.

Giresun beyaza büründü

Giresun'un yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu.

Dereli ilçesine bağlı 1700 rakımlı Kümbet ve Kulakkaya yaylalarında etkisini gösteren kar güzel görüntüler oluşturdu.

Kentin iç kesimlerdeki Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri ile şehri Sivas'a bağlayan Dereli-Şebinkarahisar kara yolunda yağış sonrası Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.