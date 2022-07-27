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    Doğubayazıt’ta 30 bin kişi konserde eğlendi

    Ağrı Dağı Müzik Festivali kapsamında birçok isim Doğubayazıt Stadyumu’nda sahne aldı. 30 bin kişi katıldığı etkinliğe, lazerli DJ performansı damga vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2022 - 10:15
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    Doğubayazıt’ta 30 bin kişi konserde eğlendi

    Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde Ağrı Dağı Müzik Festivali yapıldı…

    Doğubayazıt İshak Paşa Sarayı’nda ressam İsmail Acar’ın resim sergisi açılışıyla başlayan festival, aynı günün akşamı Doğubayazıt Stadyumu’ndaki konserle devam etti.

    Konser, unutulmaz bir şova dönüştü.

    30 bin kişi izledi

    Yaklaşık 30 bin kişi, bu etkinliğe katıldı ve eğlence adeta zirve yaptı.

    Önce Çakal, Reckol, Tara Mamedova, Yunus Agıri, Xero Abbas, Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş gibi isimler sahne aldı.

    Doğubayazıt'ta renkli anlar VİDEO

    Mr. Dosso Dossi coşkusu

    Geceye damga vuran anlar ise Dosso Dossi Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan’ın Mr. Dosso Dossi imzası ile yaptığı DJ Show oldu.

    Lazer gösterisi ile birlikte daha da coşan binlerce kişi, adeta tüm enerjisini attı.

    Doğubayazıt’ta 30 bin kişi konserde eğlendi #1

    Başka illerden gelenler de oldu

    Öte yandan etkinliğe Doğubayazıt’ın yanı sıra Ağrı’nın yedi ilçesinden, Erzurum, Kars, Iğdır, Muş ve Diyarbakır’dan birçok izleyici katıldığı öğrenildi.

    Doğubayazıt’ta 30 bin kişi konserde eğlendi #2

    Doğubayazıt’ta 30 bin kişi konserde eğlendi #3

    Doğubayazıt’ta 30 bin kişi konserde eğlendi #4

    Doğubayazıt’ta 30 bin kişi konserde eğlendi #5

    Doğubayazıt’ta 30 bin kişi konserde eğlendi #6

    Doğubayazıt’ta 30 bin kişi konserde eğlendi #7

    Doğubayazıt’ta 30 bin kişi konserde eğlendi #8

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