Doğu'da 152 yerleşim yeriyle bağlantı kesildi

4 ilde çok sayıda yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, yolları açmak için çalışmalara başladı.

Yurdun doğusunda kar yağışı etkisini gösteriyor.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

ULAŞIM AKSADI

152 yerleşimin ulaşıma kapandığı bölge illerinde etkili olan olumsuz hava şartları, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 51 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki yolların açılması için çalışmaya devam ediyor.

Kars'ta soğuk hava etkisini gösterdi ViDEO

HAKKARİ

Hakkari İl Özel İdaresi'ne göre, kar nedeniyle kent genelinde 49 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri de sorumluluk alanındaki yollarda kar küreme çalışması yürüttü.

MUŞ

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şehymus Yentür, kentte etkili olan kar ve fırtına nedeniyle 32 köy yolunun kapandığını söyledi.

Yentür, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kapanan yolların kısa sürede ulaşıma açılması amacıyla çaba sarf ettiklerini belirtti.

BİTLİS

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan da olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 20 yerleşim yeri yolunun kapandığını, söz konusu yolların açılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktardı.

KARS VE ARDAHAN'DA SON DURUM

Hafta boyunca aralıklarla karın yağdığı Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Yol ve kaldırımların buzla kaplandığı Kars'ta, belediye ekipleri çatılardaki sarkıtları temizledi.

Sarıkamış ilçesinde ise kırağı tutan ağaç ve bitkiler güzel manzaralar oluşturdu, Kağızman'da da meyve bahçeleri karla beyaza büründü.

Kar yağışının yerini soğuk havaya bıraktığı Ardahan'da da buzlanmalar meydana geldi. Cadde ve sokakların buzla kaplandığı kentte, çatılarda ise sarkıtlar oluştu.