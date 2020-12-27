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    Doğu'da dondurucu soğuklar etkisini gösterdi

    Soğuk hava nedeniyle araçların camları ve nehirler buzla kaplandı. Ağaçlarda ve iş yerlerinin çatısında buz sarkıtları oluştu.
    • AA
    • 27.12.2020 - 11:43
    • Güncelleme : 27.12.2020 - 12:19
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    Doğu'da dondurucu soğuklar etkisini gösterdi

    Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

    Erzurum'da karın ardından etkili olan soğuk hava cadde ve sokaklarda buzlanmaya neden oldu, bazı binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu, araçların camı buz tuttu.

    NEHİRLER BUZ TUTTU

    Belediye ve karayolları ekipleri de kentte vatandaşların ve sürücülerin sıkıntı yaşamaması için tuzlama ve buz temizleme çalışması yaptı.

    Ağrı ve Kars'ta ise soğuk hava nedeniyle dere ile nehirlerin yüzeyi buzla kaplandı.
    Bitkilerin kırağı tuttuğu kentlerde beyaza bürünen ağaçlar güzel manzaralar oluşturdu.

    Doğu'da dondurucu soğuklar etkisini gösterdi FOTO GALERi

    Doğu da dondurucu soğuklar etkisini gösterdi #1

    ARAÇLAR BATTANİYEYLE KAPLANDI

    Vatandaşların, araçların üzerine battaniye ve branda sererek soğuk havadan korumaya çalıştı.

    4 İLDE BUZLANMA VE DON BEKLENİYOR

    Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

    Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu olacak.

    Erzurum'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor ViDEO


    Doğu da dondurucu soğuklar etkisini gösterdi #2

    Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ile don olayının beklendiği bölgede, hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

    Rüzgar doğu ve kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Gün içinde en yüksek sıcaklığın Hakkari'de 5, Van'da 3, Bitlis'te 2 ve Muş'ta 1 derece olması tahmin ediliyor.

    Van'da soğuk hava nedeniyle Zernek Barajı'ndan akan sular dondu ViDEO


    Doğu da dondurucu soğuklar etkisini gösterdi #3

    Doğu da dondurucu soğuklar etkisini gösterdi #4

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