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Doğu'da dondurucu soğuklar etkisini gösterdi
- AA
- 27.12.2020 - 11:43
- Güncelleme : 27.12.2020 - 12:19
Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Erzurum'da karın ardından etkili olan soğuk hava cadde ve sokaklarda buzlanmaya neden oldu, bazı binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu, araçların camı buz tuttu.
NEHİRLER BUZ TUTTU
Belediye ve karayolları ekipleri de kentte vatandaşların ve sürücülerin sıkıntı yaşamaması için tuzlama ve buz temizleme çalışması yaptı.
Ağrı ve Kars'ta ise soğuk hava nedeniyle dere ile nehirlerin yüzeyi buzla kaplandı.
Bitkilerin kırağı tuttuğu kentlerde beyaza bürünen ağaçlar güzel manzaralar oluşturdu.
Doğu'da dondurucu soğuklar etkisini gösterdi FOTO GALERi
ARAÇLAR BATTANİYEYLE KAPLANDI
Vatandaşların, araçların üzerine battaniye ve branda sererek soğuk havadan korumaya çalıştı.
4 İLDE BUZLANMA VE DON BEKLENİYOR
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu olacak.
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Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ile don olayının beklendiği bölgede, hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.
Rüzgar doğu ve kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Gün içinde en yüksek sıcaklığın Hakkari'de 5, Van'da 3, Bitlis'te 2 ve Muş'ta 1 derece olması tahmin ediliyor.
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