Doğu'da soğuk hava etkili oluyor! Kars ve Ardahan'da kırağı oluştu

Türkiye'nin doğusu kış ile tanıştı.
Ardahan kent merkezinde soğuk hava etkili olurken, yüksek kesimlere kar yağdı. Şehrin genelinde soğuk hava nedeniyle sis ve kırağı etkili oldu.
Ardahan'da gece hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceye indi.
Soğuk hava nedeniyle bitkilerde kırağı oluştu.
Kent genelinde havanın soğumasıyla sis etkili oldu.
Kura Nehri bölgesinde görüş mesafesi düştü
Özellikle sisin yoğunlaştığı Kura Nehri bölgesinde görüş mesafesi düştü. Bazı araçlar sis farlarını yakarak ilerledi.
Sis ve kırağı güneşin doğmasıyla etkisini yitirdi.
Bitkiler, ağaçlar ve araç camlarını kırağı tuttu.
Kars'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle bitkiler, ağaçlar ve araç camları kırağı tuttu. Sabah saatlerinde bazı vatandaşlar araçların camlarını temizledi.
Sarıkamış ilçesinde de yüksek kesimlerde etkili olan kar yerini soğuk havaya bıraktı.
Kars'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece
Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye düştüğü ilçede araç camları buz tuttu, bitkiler kırağı ile kaplandı.
Ormanlık alanda sis yoğunluğu görüldü.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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