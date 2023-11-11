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Doğu'da soğuk hava etkili oluyor! Kars ve Ardahan'da kırağı oluştu

Doğu'da soğuk hava etkili oluyor! Kars ve Ardahan'da kırağı oluştu Ardahan'da ve Kars'ta soğuk hava etkili oldu. Kars ile Ardahan'da yoğun sis yaşanırken, bitkiler kırağı ile kaplandı. Kars'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceye, Ardahan'da ise 5 dereceye kadar indi.