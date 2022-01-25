Doğu'da yerleşim birimlerine ulaşım kesildi

Kar yağışının ardından çok sayıda yerleşim birimine giden yollar kapandı. Ekipler, kar temizleme çalışması için harekete geçti.

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te yoğun kar ve tipi etkili oldu.

Olumsuz hava şartları nedeniyle bölgedeki 649 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

VAN

Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşullarından dolayı kentte 195 mahallenin yolu kapandı.

KAR TEMİZLEME ÇALIŞMASI

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Özalp ilçesinde de ekipler, vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için gece gündüz çalışarak yolları açmaya çalışıyor

MUŞ

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, 2 gündür etkili olan kar nedeniyle il genelinde 172 köy yolunun kapandığını söyledi.

Yentür, yolların açılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda biriken karları temizledi.

BİTLİS

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, il genelinde kar nedeniyle 184 köy yolunun kapandığını belirtti.

Kentte 2 günden bu yana etkili olan yağış nedeniyle araçlar kara gömüldü, vatandaşlar evlerinin ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

HAKKARİ

İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle 98 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.