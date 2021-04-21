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- Doğum günü Ramazan'a denk gelenlere: Gelin pastası tarifi..
Doğum günü Ramazan'a denk gelenlere: Gelin pastası tarifi..
Gelin pastası, doğum günü gibi özel günleri tatlandırmak için muhteşem bir seçenek olarak öne çıkıyor. Hem hafif hem de ekonomik açıdan uygun bir tatlı arayışındaysanız işte, gelin pastası tarifi..
- Haber Merkezi
- 21.04.2021 - 15:13
- Güncelleme : 21.04.2021 - 15:16
İsmi gelin pastası olsa da tadı trileçeyi andıran bu tatlı, farklı şekillerde yapılabiliyor.
Hem hafif olması hem de pratik yapımıyla sütlü tatlı severlerin yeni gözdesi olan gelin pastası, bembeyaz görüntüsü ve yoğun muhallebi tadıyla damağınızda enfes bir tat bırakacak.
Doğum gününüz var ve dışarıdan hazır pasta almak yerine evde kendiniz bir şeyler denemek istiyorsanız, gelin pastası ideal bir seçim olacaktır.
Peki, tatlı ile arası olmayanların bile seveceği gelin pastası nasıl yapılır? İşte, Gelin pastası malzemeleri ve tarifi...
GELİN PASTASI İÇİN MALZEMELER
Keki için:
- 4 adet yumurta
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
Muhallebisi için:
- 1 litre süt
- 1 su bardağı toz şeker
- 3 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı buğday nişastası
- 1 paket vanilya
- 1 paket krem şanti
Keki ıslatmak için:
- 2,5 su bardağı süt
Üzeri için:
- Hindistan cevizi
- İsteğe bağlı meyve
GELİN PASTASI YAPILIŞI
- Derin bir kasede yumurta ve şekeri güzelce çırpın.
- Un, kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyip tüm malzemeleri tekrar çırpın.
- Kek karışımını fırın tepsisine dökün.
- Önceden ısıtılmış fırında 170 derecede yaklaşık 30 dakika pişirin.
- Kekiniz piştikten sonra fırından çıkarıp oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
- Pastanın muhallebisi için süt, şeker, un ve nişastayı bir tencerede karıştırın.
- Elde ettiğiniz karışımı, ocağın üzerinde kaynayıp kıvam alıncaya kadar karıştırarak pişirin.
- Muhallebiyi ocaktan alın ve ılıdıktan sonra üzerine toz krem şanti ekleyip mikser ile çırpın.
- Keki ıslatmak için 2,5 su bardağı sütü soğuk kekin üzerine gezdirin.
- Islattığınız kekin üzerine muhallebiyi dökün ve düzgün bir şekilde yayın.
- En son pastanızın üzerini Hindistan cevizi ile kaplayıp buzdolabında dinlendirin. Afiyet olsun...