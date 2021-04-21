Doğum günü Ramazan'a denk gelenlere: Gelin pastası tarifi..

Gelin pastası, doğum günü gibi özel günleri tatlandırmak için muhteşem bir seçenek olarak öne çıkıyor. Hem hafif hem de ekonomik açıdan uygun bir tatlı arayışındaysanız işte, gelin pastası tarifi..

İsmi gelin pastası olsa da tadı trileçeyi andıran bu tatlı, farklı şekillerde yapılabiliyor.

Hem hafif olması hem de pratik yapımıyla sütlü tatlı severlerin yeni gözdesi olan gelin pastası, bembeyaz görüntüsü ve yoğun muhallebi tadıyla damağınızda enfes bir tat bırakacak.

Doğum gününüz var ve dışarıdan hazır pasta almak yerine evde kendiniz bir şeyler denemek istiyorsanız, gelin pastası ideal bir seçim olacaktır.

Peki, tatlı ile arası olmayanların bile seveceği gelin pastası nasıl yapılır? İşte, Gelin pastası malzemeleri ve tarifi...

GELİN PASTASI İÇİN MALZEMELER

Keki için:

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Muhallebisi için:

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı buğday nişastası

1 paket vanilya

1 paket krem şanti

Keki ıslatmak için:

2,5 su bardağı süt

Üzeri için:

Hindistan cevizi

İsteğe bağlı meyve

GELİN PASTASI YAPILIŞI