Doğuştan engelli Rabia Demir 22 yıl sonra duymaya başladı

Doğuştan işitme engelli Rabia Demir, koklear implant ameliyatı ile ilk seslerini duyarak ilk kelimelerini söyledi.

İstanbul’da yaşayan Rabia Demir, 22 yaşında ve doğuştan engelli. Konya’da olduğu koklear implant (biyonik kulak) ameliyatından sonra ilk sesleri duymanın heyecanını yaşıyor.

Rabia Demir, küçükken eğitimini aldığı işaret dili ve dudak okuma yöntemiyle bu yaşına kadar insanlarla anlaşmaya çalışıyordu.

Anne Emine Demir, araştırmalarından elde ettiği sonuçla Konya’da bir özel hastane’de yapılacak bir ameliyatla kızının duyma yetisini kazanabileceğini öğrendi.

Konya’da Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Bahar Çolpan'ın gerçekleştirdiği ameliyatın başarılı geçmesiyle ilk seslerini duyan Demir, ameliyattan 1 ay sonra annesinin destekleri ile ilk kelimelerini söylemeye başladı.

"ONUNLA YENİDEN DOĞMUŞ GİBİYİM"

Anne Emine Eren, her türlü eğitimi almasını sağladıkları kızının ilk sesleri duymasının ardından, "Bu yaşımıza kadar duyamaz, konuşamaz diye biliyorduk. Biyonik kulağı duymuştum ama hiç duymadığı için uygun görülmemişti. Bahar hoca 'Biyonik kulakla az da olsa duyacak, konuşacak.' deyince mutluluğumuzu tarif edemem. Çok mutluyum. Kelimeler boğazıma takılıyor. Cihaz takıldıktan sonra ona ilk 'Seni seviyorum, kızım.' diyeceğim. Her zaman diyorum ama sesimi duyması çok heyecanlandırıyor. Bir bebek gibi konuşmayı öğreteceğim. Kızım, benim için yeniden doğdu. Ben de onunla yeniden doğmuş gibiyim." diye konuştu.

"22 YAŞINDA OLMASINA RAĞMEN DUYMA YETİSİNİ KAZANABİLİR"

Prof. Dr. Çolpan, biyonik kulak ameliyatlarında hastanın konuşma becerisini de tam olarak kazanabilmesi için 4 yaşından önce yapmayı uygun gördüklerini söyleyerek, "Rabia ve ailesine 22 yaşında olmasına rağmen bu ameliyatla duyma yetisini kazanabileceğini, konuşmada da bazı kelimeleri çıkarabileceğini izah ettik. Aile de ameliyat olmak istedi. Gayet başarılı bir operasyon geçirdi." diye konuştu.

İLK KELİMELERİ ANNE-BABA OLDU

Sıkı bir rehabilitasyon programıyla Rabia Demir’in bazı kelimeleri söyleyebileceğini belirterek, "Konuşma açısından da beynimizde nöronların bir gelişimi var. 4 yaşına kadar konuşma yetimizi de kazanıyoruz. Bu aşamada hastamız en azından belli sesleri ve kelimeleri iyi bir rehabilitasyon programıyla en azından bazı kelimeleri çıkartıp, bazı isteklerini ifade edebilir hale gelebilir, diye düşünüyorum.” diye konuştu.

Müzik dinlemenin keyfini yaşayan ve başladığı konuşma terapisinden sonra Demir’in ilk kelimeleri “anne” “baba” oldu.