Nur Viral'ın programına katılan Adnan Gökçel, cinsel güçsüzlük ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Doktor Adnan Gökçel, Beyaz TV ekranlarında Nur Viral'in sunduğu 'Hayatta her şey var' programına konuk olarak katılarak, cinsellik ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

"BİZ BU KARIŞIMA ATOM DİYORUZ"

Gökçel, cinsellikle alakalı olarak izleyicilerden gelen soruları cevapladı.

Adnan Gökçel, "Cinsel güçsüzlüğü olanların bal, muz ve kaymak yemesi doğru mu?" sorusu üzerine şu açıklamaları yaptı;

"Bir şeker hastasıysanız, normal kişilerden bahsetmiyorum. Balı, muzu yedin.

Şekeri fırlattın. Bizim oralarda 'atom' denir. Ama buralarda cennet meyvesine 'hurma' diyorlar. Onu ezersin ya da bal, ceviz, kaymak eklersin buna atom diyoruz.

Eğer öncesinde soğan yediyseniz, cinsel güç artar. Ama şeker hastasıysan patlama olmaz. Çünkü bunlar senin şekerini yükseltir.

Bu sefer şeker yükselince, cinsel gücün düşer. O nedenle 'ben bunlara abanayım' derseniz yandınız."

Doktor Adnan Gökçel, cinsel güçsüzlük hakkında konuştu VİDEO











