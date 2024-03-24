Doktor Minici, tedavi ettiği çocukların çizdiği resimleriyle duvarını süslüyor Fethiye Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi'nde hizmet veren Uzman Dr. Murat Minici, muayene odasının duvarlarını, tedavi ettiği minik hastaların kendisi için çizdiği resimlerle ve yazdığı şiirlerle donatıyor.

AA & Ensonhaber

Yaklaşık 1,5 yıl önce Muğla'da hastanede göreve başlayan 19 yıllık deneyime sahip hekim Murat Minici, çocuklarla ve aileleriyle samimi bir iletişim kurdu. Tedavi gören çocukların bazıları, Minici için aileleriyle birlikte çizdikleri resimler ve yazdıkları şiirleri getirmeye başladı.

Minici, bu eserleri odasının duvarına asarak çocukların yeteneklerini ve duygularını ön plana çıkarmayı amaçlıyor. 23 Nisan'da açacağı bir sergiyle bu eserleri daha geniş bir kitleyle paylaşmayı hedefliyor.

Çocukların kendisi için çizdiği resimleri hediye ettiğinde büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Minici, bu resimleri duvarda sergilemenin, hem çocukların kendine olan güvenini artırdığını hem de kendisine moral ve motivasyon sağladığını vurguluyor.

"Çocuklarımızın yüreğine dokunduk"

Zaman geçtikçe resimlerin arttığını anlatan Minici, şunları söyledi:

Toplumumuzda 'Doktor iğne yapacak' algısıyla doktordan korku vardı. Ben çocuklara ufak da olsa dokunmak istedim. Çocukların istemediği hiçbir şeyi yapmadım. Ağzını açmak istemiyorsa oyun şeklinde 'Hadi dili gösterelim. Hadi elle oyun oynayalım' şeklinde güven oluşturdum. Güven oluşunca da çocuk zaten zincirlerini kırıyor. Biz onların yüreğine dokunduk. Sabah geldiğimde ya da üzülüp kırıldığımda bu resimlere bakarak motive oluyorum. Bunları yapan kuzucuklarıma da çok teşekkür ediyorum.

"Babam 'mala mülke değil, insana yatırım yapın' dedi"

Babasının kendine "Mala mülke yatırım yapmayın, insana yatırım yapın" dediğini ifade eden Minici, ülkenin geleceği için en büyük yatırımın çocuklara yapılması gerektiğini, bunun da sevgiyle olduğunu vurguladı.

"Yaptığımız işten haz alıyoruz"

Çocukların ailelerine "Ne olur beni Murat amcaya götür" demesinin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Minici, şunları kaydetti: