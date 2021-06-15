Nur Viral'in sunduğu Hayatta Her Şey Var'a katılan Sinan Göker, göz hastalıklarının tedavisindeki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Beyaz TV'deki Hayatta Her Şey Var programının sunucusu Nur Viral, bu hafta Op.Dr. Sinan Göker'i ağırladı.

Göker, göz hastalıklarına dair önemli açıklamalar yaparken, lens kullanımı hakkında konuştu.

LAZER AMELİYATI SONRASI LENS KULLANIMI

Op. Dr. Sinan Göker, 'Lazer ameliyatı olmuş kişilere akıllı lens uygulanabilir mi?' sorusu üzerine önemli açıklamalar yaptı.

Göker, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Evet, lazer ameliyatı olmuş kişiler akıllı lens kullanabilir. İlk başta doktorlar biraz çekiniyordu. Fakat ben çok lazer yaptığım için, bu eski lazerlere akıllı lens uygulamasına hastalarımın zoruyla başladm.

Yakın gözlük kullanmak istemedikleri için, bu uygulamayı istiyorlardı. Erken başladım bu nedenle. 8 senedir yapıyorum. Akıllı lensi 45 yaşın üzerinde olan hastalara yapıyoruz."

Doktor Sinan Göker, göz rahatsızlıklarının tedavisi hakkında konuştu VİDEO







