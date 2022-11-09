Dolmabahçe Sarayı zirayet saatleri 2022: 10 Kasım'da Dolmabahçe açık mı?

Dolmabahçe Sarayı zirayet saatleri 2022: 10 Kasım'da Dolmabahçe açık mı?

Atatürk'ün vefatının 84'üncü yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, saatlerini araştırıyor. İşte 2022 Dolmabahçe ziyaretçi kabul saatleri...

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım saat 09.05'te Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu.

71 numaraları odada yaşama veda eden Atatürk, Dolmabahçe'de uzun zamanlarını geçirdi.

Dolmabahçe Sarayı her sene Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği 10 Kasım tarihinde ziyaretçi akınını uğruyor. Restorasyon işlemleri de tamamlanan saray, kapılarını açmaya hazır hale geldi.

Vatandaşlar 'Dolmabahçe Sarayı açık mı 2022? Dolmabahçe Sarayı açılış kapanış saatleri nedir?' sorularına yanıt arıyor.

Peki 10 Kasım Perşembe Dolmabahçe açık mı, saat kaça kadar? İşte ziyaretçi kabul saatleri...

Dolmabahçe Sarayı 10 Kasım'da açık mı?

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na bağlı olan Dolmabahçe Sarayı pazartesi günü haricinde haftanın tüm günlerinde ziyarete açıktır.

Dolmabahçe Sarayı ziyaret saatleri 2022

Dolmabahçe Sarayı 09:00-17.30 saatleri arasında haftanın 6 günü ziyaret edilebilir.