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    Dolmabahçe Sarayı'nda bayram yoğunluğu

    Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etmek isteyen yerli ve yabancı turistler metrelerce kuyruk oluşturdu.
    • 03.05.2022 - 17:03
    • Güncelleme : 03.05.2022 - 17:06
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    Dolmabahçe Sarayı'nda bayram yoğunluğu

    Bayram tatilini İstanbul'da geçiren İstanullular ve tatil için şehre gelenlerin ilgi odağı tarihi yapılar oldu.

    Bu kapsamda başta Ayasofya olmak üzere tarihi cami ve saraylar ziyaretçi akınına uğradı.

    Onlardan biri de Dolmabahçe Sarayı oldu.

    Dolmabahçe Sarayı'nda bayram yoğunluğu VİDEO

    Kuyruk metrelerce uzadı

    Sarayı ziyaret etmek isteyen yerli ve yabancı turistler metrelerce kuyruk oluşturdu.

    Ziyaretçiler içeri girebilmek için yağmur altında saatlerce kuyrukta bekledi.

    DHA'nın haberine göre çoğunluğunu yabancı turistlerin oluşturduğu metrelerce uzunluktaki kuyruk Dolmabahçe Caddesi'ne kadar uzadı.

    Dolmabahçe Sarayı nda bayram yoğunluğu #1

    Dolmabahçe Sarayı nda bayram yoğunluğu #2

    Dolmabahçe Sarayı nda bayram yoğunluğu #3

    Dolmabahçe Sarayı nda bayram yoğunluğu #4

    Dolmabahçe Sarayı nda bayram yoğunluğu #5


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