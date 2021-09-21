Dolunay Balık'ta! 21 Eylül Dolunay'ın burçlara etkileri

Balık burcunun 28 derecesinde gerçekleşen Dolunay'ın etkileri araştırılmaya başlandı. Bazıları uykusuz kalırken, bazıları ise yataktan kalmak istemiyor. Peki, Balık Dolunay'ı bizi nasıl etkiliyor?

21 Eylül saat 02:45 sularında Balık burcunda oldukça güçlü bir Dolunay gerçekleşti.

Su grubunda gerçekleşen bu Dolunay, bazıları için oldukça uykusuz geçen bir geceye neden oldu. Bazıları ise sürekli ağlamak ya da sürekli uyumak isteyerek geceyi tamamlamaya çalıştı.

Dolunay bitiş ve kapanma anlamına geliyor ancak hayatımızda hangi alanları ilgilendirdiği oldukça önemli.

Vücudumuzda biriken olumsuz enerjiden kurtulmak yani arınmak için Dolunay gecelerini değerlendirebiliriz.

Peki biraz daha detaylı bakarsak, "Dolunay nedir, hangi etkileri barındırır?" İşte tüm ayrıntılar...

DOLUNAY NEDİR?

Dolunay kelime anlamı olarak; Ay'ın tam bir daire şeklinde ve dünyaya doğru dönük olan hali için kullanılmaktadır.

Astrolojik olarak ise bir nevi bitiş ve kapanma, tamamlanma dönemlerine işaret eder. Hayatınızda sizi üzen, zarar veren şeylerin bitme ve tamamlanma dönemi anlamına gelmektedir.

Balık burcunda gerçekleşen bu Dolunay, artık belirsizlikten kurtulmaya başladığımız bir dönem olacaktır.

Belirsiz olan sizi yoran her şeye net bir tavırla karşılık verip, yolunuzu daha iyi görme imkanı bulacaksınız.

BURÇLARA ETKİLERİ

KOÇ: Sevgili Koçlar; bu Dolunay sizin 12. evinizde gerçekleşiyor. Bu ara çok sık rüya görebilirsiniz. Bu rüyalar haberci olabilir.

Aman dikkat! Ayağınıza bazı aşk fırsatları gelebilir. Ancak çalışan bir Koç burcuysanız iş hayatınızdaki manipülasyonlara karşı uyanık olun.

BOĞA: Sevgili Boğalar; Sosyal yaşantınızda bir hareketlilik hakim olabilir.

Bu sayede yeni aşklar ve yeni iş fırsatları yakalayabilirsiniz. Ancak bazı kopuşlar canınızı çok yakacak gibi duruyor.

İKİZLER: Sevgili İkizler; kariyer evinizde çok güçlü bir Dolunay gerçekleşiyor. Bazı kapanışlar yaşamanız ve gerçeklerle yüzleşmeniz gereken bir döneme giriyorsunuz.

İşten ayrılmadan önce birkaç kez düşünmeniz faydalı olabilir. Dolunay sonrası sular durulduğunda pişman olmak istemiyorsanız tabii...

YENGEÇ: Sevgili Yengeçler: bu Dolunay önünüze seyahat konularını getirecek. Aynı zamanda eğitim konuları gündeminizde olacak. Bu dönem eğitiminizle alakalı bazı yolculuklar yapabilirsiniz.

Bir eğitimin sonuna gelebilir, para konusunda iyi fırsatlar yakalayabilirsiniz.

ASLAN: Sevgili Aslanlar; Dolunay sizin 8. evinizde gerçekleşiyor. Alacak-verecek, borç, kredi gibi konular gündeminizde olabilir.

Unuttuğunuz bazı ödemeler karşınıza çıkabilir. Bu dönem gereksiz para harcamayın. Bu arada iç dünyanıza çekilip, yalnız kalma eğiliminiz olabilir.

BAŞAK: Sevgili Başaklar, ilişkinizle alakalı bazı farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Eğer yalnız bir Başak burcuysanız, biriyle yeni bir aşka yelken açmak isteyebilirsiniz.

Aşk için, "Ya tamam ya devam" dönemi başlıyor Başaklar. Karar verme zamanı. Hazır mısınız?

TERAZİ: Sevgili Teraziler; Sağlık ve iş hayatınız ön plana çıkacak. Bağışıklık sisteminize dikkat etmeniz gerekiyor. Bu aralar bazı hastalıklar yakanızı bırakmayabilir.

Aşk konusunda ise eski ilişkilerinizden haber alabilirsiniz. Eskiyi hayatınıza dahil etme konusunda iyi düşünün sevgili Teraziler...

AKREP: Sevgili Akrepler; bu Dolunay rotanız ilişkiler olacak. Biraz ağlayabilir, bazı yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Zorlayıcı ama bolca arınacağınız bir dönem diyebiliriz.

Sinirlerinize hakim olun çünkü ani bitişler kapıda. Bizden söylemesi...

YAY: Sevgili Yaylar; bu Dolunay uzun zamandır taşınmak gibi bir planınız varsa gerçekleştirebilirsiniz.

Ailenizin sorumluluğunu almak ve onlarla ilgili bazı kararlar vermeniz gerekebilir.

Bu yıl yorucu bir yıl oldu sizin için. Ancak Aralık ayındaki Güneş Tutulması ile yılı kapatıyorsunuz. Az daha sabır.

OĞLAK: Sevgili Oğlaklar; para konuları bu Dolunay ile bolca gündeminize geliyor. Kafanız bir hayli karışık. Hesap-kitap işlerinde dikkatli olun. Kafa yorduğunuz işler için harekete geçebilirsiniz.

KOVA: Sevgili Kovalar; İş hayatınızda beklenmedik olaylar olabilir. Dikkatli olursanız büyük kayıplar yaşamazsınız. Para konularına kafa yorduğunuz hatta yeni para yolları aradığınız bir dönemdesiniz.

BALIK: Sevgili Balıklar; bu Dolunay size şifa vermeye geliyor. Bazı içsel hesaplaşamlar içinde olabilirsiniz. Kendinizi yorgun ve mutsuz hissedebilirsiniz. Ama unutmayın, bir şeylerin başlaması için bir şeylerin bitmesi gerekir.