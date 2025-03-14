Dolunay, Büyük Çamlıca Camii'ni aydınlatarak yükselirken görüntülendi

AA & Ensonhaber

İstanbul’un siluetine zarifçe eşlik eden Büyük Çamlıca Camii, bu kez büyüleyici bir doğa şölenine sahne oldu.

Gökyüzünün karanlığına doğru yükselen dolunay, caminin minareleriyle ahenk içinde muhteşem bir manzara oluşturdu.

Bu etkileyici an, timelapse tekniği kullanılarak adım adım kaydedildi.

Ayın yavaşça belirip semaya yükselişi, ışığının şehre yayılarak caminin siluetini adeta bir tabloya dönüştürmesi, izleyenlere görsel bir şölen sundu. Sanat ve doğanın kusursuz uyumunu yansıtan bu benzersiz görüntüler, İstanbul’un mistik atmosferini bir kez daha gözler önüne serdi.

KANLI AY TUTULMASI YAŞANMIŞTI

Gökyüzü meraklılarının sabırsızlıkla beklediği Ay tutulması, 2022 yılından beri ilk kez gerçekleşti.

Dünya’nın gölgesine tamamen giren Ay, atmosferdeki ışık kırılması nedeniyle kızıl bir renge bürünecek ve bu etkileyici doğa olayı gökyüzünü süsledi.

Ancak bu tutulma, Türkiye'den gözlemlenemedi.

AY TUTULMASI NEDİR

Ay tutulması, Güneş, Dünya ve Ay hizalandığında ve Ay'ın Dünya'nın gölgesinden geçmesine neden olduğunda gerçekleşir.

Tam bir ay tutulmasında, Ay'ın tamamı gölgenin en karanlık kısmına, umbra olarak bilinen yere girer ve bu da ona kırmızımsı-turuncu bir parıltı verir.

Genellikle 'Kanlı Ay' olarak adlandırılan bu etki, Dünya'nın atmosferinin güneş ışığını filtrelemesi ve dağıtması ve yalnızca kırmızı ve turuncu dalga boylarının Ay'a ulaşmasına izin vermesi nedeniyle oluşur.