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- Dolunay, eşsiz görüntülerle kendini gösterdi
Dolunay, eşsiz görüntülerle kendini gösterdi
Akşam saatlerinde görülen dolunay izleyenleri kendisine hayran bırakırken, manzarayı görenler bol bol fotoğraf çekti.
- AA & Ensonhaber
- 24.06.2021 - 23:46
- Güncelleme : 25.06.2021 - 00:43
Ay'ın Güneş'e göre Dünya'nın ters tarafında kaldığı evresi olan Dolunay, eşsiz manzaralara sahne oldu.
Dolunay; İstanbul, Ankara, Adana, Samsun, Aydın ve Kars'ta objektiflere yansıdı.
İSTANBUL'DA DOLUNAY
İstanbul'da dolunay, Süleymaniye Camisi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Beyazıt Yangın Kulesi ve Beyazıt Camisi ile güzel görüntü oluşturdu.
KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER
İstanbul, Ankara, Adana, Samsun, Aydın ve Kars'tan gelen kareler, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
(İstanbul)
(Ankara)
(Adana)
(Aydın)
(Samsun)
(Kars)