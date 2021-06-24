Dolunay, eşsiz görüntülerle kendini gösterdi

Dolunay, eşsiz görüntülerle kendini gösterdi

Akşam saatlerinde görülen dolunay izleyenleri kendisine hayran bırakırken, manzarayı görenler bol bol fotoğraf çekti.

Ay'ın Güneş'e göre Dünya'nın ters tarafında kaldığı evresi olan Dolunay, eşsiz manzaralara sahne oldu.

Dolunay; İstanbul, Ankara, Adana, Samsun, Aydın ve Kars'ta objektiflere yansıdı.

İSTANBUL'DA DOLUNAY

İstanbul'da dolunay, Süleymaniye Camisi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Beyazıt Yangın Kulesi ve Beyazıt Camisi ile güzel görüntü oluşturdu.

İstanbul'da dolunay VİDEO

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KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

İstanbul, Ankara, Adana, Samsun, Aydın ve Kars'tan gelen kareler, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

(İstanbul)

(Ankara)

(Adana)

(Aydın)

(Samsun)

(Kars)

