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    Dolunay, eşsiz görüntülerle kendini gösterdi

    Akşam saatlerinde görülen dolunay izleyenleri kendisine hayran bırakırken, manzarayı görenler bol bol fotoğraf çekti.
    • AA & Ensonhaber
    • 24.06.2021 - 23:46
    • Güncelleme : 25.06.2021 - 00:43
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    Dolunay, eşsiz görüntülerle kendini gösterdi

    Ay'ın Güneş'e göre Dünya'nın ters tarafında kaldığı evresi olan Dolunay, eşsiz manzaralara sahne oldu.

    Dolunay; İstanbul, Ankara, Adana, Samsun, Aydın ve Kars'ta objektiflere yansıdı.

    İSTANBUL'DA DOLUNAY

    İstanbul'da dolunay, Süleymaniye Camisi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Beyazıt Yangın Kulesi ve Beyazıt Camisi ile güzel görüntü oluşturdu.

    İstanbul'da dolunay VİDEO

    Dolunay, eşsiz görüntülerle kendini gösterdi #1

    KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

    İstanbul, Ankara, Adana, Samsun, Aydın ve Kars'tan gelen kareler, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

    Dolunay, eşsiz görüntülerle kendini gösterdi #2

    Dolunay, eşsiz görüntülerle kendini gösterdi #3(İstanbul)

    Dolunay, eşsiz görüntülerle kendini gösterdi #4

    Dolunay, eşsiz görüntülerle kendini gösterdi #5

    Dolunay, eşsiz görüntülerle kendini gösterdi #6(Ankara)

    Dolunay, eşsiz görüntülerle kendini gösterdi #7(Adana)

    Dolunay, eşsiz görüntülerle kendini gösterdi #8(Aydın)

    Dolunay, eşsiz görüntülerle kendini gösterdi #9

    Dolunay, eşsiz görüntülerle kendini gösterdi #10

    (Samsun)

    Dolunay, eşsiz görüntülerle kendini gösterdi #11

    Dolunay, eşsiz görüntülerle kendini gösterdi #12

    (Kars)

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