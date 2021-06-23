Dolunay, Hakkari'den görüntülendi

Akşam saatlerinde görülen dolunay izleyenleri kendisine hayran bırakırken, manzarayı görenler bol bol fotoğraf çekti.

Hakkari Yüksekova'nın semalarında akşam saatlerinde net olarak görülen dolunay, güzelliğiyle mest etti.

Dolunay, ilçeye ayrı bir renk kattı.

Bulutsuz havada net olarak görülen dolunay, şehri aydınlatmasıyla görenleri büyüledi.

BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİLER

Dolunayın güzelliğini fırsat bilen bazı vatandaşlar ise bol bol fotoğraf çekti.

"İZLEMESİ KEYİF VERİYOR"

Dolunayın güzelliğini evinin balkonundan izleyen Ferdi Düzen, "Dolunay güzelliğini seyretmek beni çok mutlu etti. Gerçekten görüntüsü ile insanı mest ediyor. Şu an şehrin ışıklı görüntüsü ile birleşmiş durumda ve izlemesi keyif veriyor." dedi.