Dolunay ne zaman gerçekleşecek? 2022 Eylül dolunayı tarihi..

Astroloji ile yakından ilgilenenler dolunay ne zaman sorusuna yanıt arıyor? 2022 Eylül dolunayı hangi gün gerçekleşecek? İşte Eylül ayı dolunay tarihi...

Dolunay ne zaman gerçekleşecek sorusu astrolojiyi yakından takip edenler tarafından gündeme getirildi.

Astrolojide her ay dolunay ve yeni ay yaşanmaktadır. Eylül ayının girmesiyle beraber dolunay tarihi de araştırılmaya başladı.Astrolojiye ilgi duyanlar dolunay tarihini merak ediyor. Peki dolunay ne zaman? İşte detaylar...

Eylül dolunayı ne zaman?

Bilindiği üzere dolunay, ayın güneşe göre dünyanın ters tarafında kaldığı evreye denmektedir. Yani ayın tam daire şeklinde olduğu ve parlak olduğu evre dolunay olarak adlandırılır.

Dolunay, ay ve güneşin jeosentrik zahir boylamlarının farkı 180 derece olduğunda meydana gelir. Bu önmede ay, dünyaya göre güneşle ters noktalardadır.

2022 Eylül dolunayı, 10 Eylül Cumartesi günü saat 12.58’de Balık burcunda gerçekleşecek.