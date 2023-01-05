Dolunay ne zaman gerçekleşecek, hangi gün? İşte Yengeç dolunayının burçlara etkisi!

Dolunay ne zaman gerçekleşecek, hangi gün? İşte Yengeç dolunayının burçlara etkisi!

Yeni yılın ilk günlerinde gerçekleşecek olan dolunayın tarihi ve saati merak ediliyor. İşte Ocak ayında gerçekleşecek Yengeç dolunayı tarihi ve burçlara etkileri...

2023'ün ilk günlerinde gerçekleşecek olan dolunayın tarihi ve burçlara etkileri merak ediliyor. Bu dolunayla birlikte 2022'nin Ocak ayında gündeme gelen konular, tekrardan gündeme gelebilecek. İşte Yengeç dolunayı tarihi...

Dolunay ne zaman?

7 Ocak Cumartesi günü dolunay gerçekleşecek. Dolunay, saat 02:07’de Yengeç burcunda meydana gelecek.

Dolunayın burçlara etkisi nasıl olacak?

Ocak 2022’de önümüze düşen konular, Aralık sonunda tekrardan gündeme gelirken, Yengeç burcunun duygusal güvenlik ve yuva arayışı, duyarlı ve sezgisel yapısı ön planda olacak.

Ayrıca bu dönemde ailemizle ve evimizle ilgili olaylarla daha çok ilgilenmemiz gerekebilecek. Ev, yuva, gayrimenkul alım-satımı gibi konular da özellikle gündeme gelebilecek. Bunun yanı sıra aile ilişkilerinde hakkımızı alıp almadığımızı düşündüğümüz geçmiş konular yeniden gündeme gelebilir.

En çok etkiyi Yengeçler alacak

Bunun yanı sıra en çok etkiyi Yengeç burçları alırken, Koç burçları aileleri hakkında, Boğa burçları kardeşleri hakkında gelişmeler yaşayabilecek. Balık burçlarının ise aşk hayatlarında önemli konular gündeme gelebilecek.