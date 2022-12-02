Dolunay ne zaman, hangi burçta gerçekleşecek? Etkileri başladı bile!

Dolunay ne zaman, hangi burçta gerçekleşecek? Etkileri başladı bile!

Dolunay için geri sayım başlarken, asteroloji meraklılarını da telaş sardı. Dolunay'ın tam tarihini öğrenmek isteyenler, arama motorlarında araşrtırma yapmaya başladı.

Yeniay ve Dolunay olmak üzere sık sık yaşanan göksel olaylar, kişilerin hayatlarına doğrudan etki edebiliyor.

Bazıları etkisini hemen gösterirken, bazıların ise zamana yayarak sorunların çözülmesine imkan tanıyor.

Yeniay daha çok başlangıçları ve güzel olayları temsil ederken, Dolunay ise bitiş ve tamamlanmaları anlatıyor.

Astroloji ile ilgili olanların merak ettiği bu konu hakkında da astrologlar, sosyal medya üzerinden açıklamalar yapıyor.

Yakın tarihte gerçekleşecek olan Dolunay'ın zor olduğunu söyleyen astrologlar, Aralık ayının da genel olarak zorlayacağını belirtiyor.

Ancak zorluık derecesi kişiden kişiye değişebilir. Bazı bitişler güzel olabilir ve kişi yeniden doğuşu yaşayabilir.

Peki, Dolunay ne zaman, hangi burçta gerçekleşecek? İşte yanıtı....

Dolunay ne zaman, hangi burçta gerçekleşecek?

8 Aralık 2022 tarihinde meydana gelecek olan Dolunay, İkizler burcunda arzı endam edecek. Yay Yeniayı'nın ardından bu Dolunay, yorucu etkileri hayatımıza getirecek.

Bir aydınlanma dönemi olan Dolunay'dan herkes farklı farklı etkiler alacak.Bazıları hayatlarındaki sorunların gün yüzüne çıkmasına şahit olurken, bazıları ise sonlanmalar yaşayacak.

Dolunay nedir?

Ay'ın Güneş'e göre Dünya'nın ters tarafında kaldığı evresi olarak ifade edilir. Dolunay, Ay ile Güneş'in jeosentrik zahir (ekliptik) boylamlarının farkı 180 derece olduğunda meydane gelir ve bu durumda Ay, Dünya'ya göre Güneş ile ters noktalardadır.

Sinodik aya göre Ay'ın aynı evreleri arasındaki zaman ortalama 29.53 gün olarak ifade edilir. Bu sebeple yeniay ile başlayan ay takvimine göre dolunay 14 veya 15. günde meydana gelir. Ayrıca kameri ay hep tam sayılardan oluştuğu için 29 veya 30 gün sürmektedir.