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    Domaniç Dağları'nda sonbahar kendini gösterdi

    Sonbaharın sarı tonları, Domaniç'te hissedilmeye başladı.
    • AA
    • 07.09.2020 - 15:28
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    Domaniç Dağları'nda sonbahar kendini gösterdi

    İç Ege'de yer alan, yüzde 53'ü ormanlarla kaplı Kütahya'nın doğal güzellikleri ile ünlü ilçesi Domaniç, sonbaharda da göz kamaştırıcı renklere ev sahipliği yapıyor.

    Oksijen zengini Domaniç Dağları, sonbaharın gelişiyle ayrı bir güzelliğe büründü.

    Doğa belgesellerini aratmayan manzaralara sahip ilçedeki ormanlara çöken sis bulutu güzel görüntüler oluşturuyor.

    SONBAHARIN SARI TONU DOĞAYA YANSIDI

    Sonbaharın tabiata yansıyan sarı tonlarının hissedilmeye başladığı Domaniç, özellikle doğa yürüyüşü ve fotoğraf tutkunları tarafından tercih ediliyor.

    Domaniç Dağları nda sonbahar kendini gösterdi #1

    Domaniç Dağları nda sonbahar kendini gösterdi #2

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