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    Domaniç Dağları'nın büyüleyen güzelliği

    Kartpostallık görüntülerin yaşandığı bölge, doğa yürüyüşü yapmayı sevenlerin uğrak noktası haline geldi.
    • AA
    • 07.11.2020 - 13:30
    • Güncelleme : 07.11.2020 - 13:42
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    Domaniç Dağları'nın büyüleyen güzelliği

    Domaniç Dağları'nda renk şöleni yaşanıyor.

    Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan ve Kütahya ile Bursa sınırları içinde kalan, oksijen zenginliğiyle adından söz ettiren Domaniç Dağları sonbaharla sarı ve yeşilin çeşitli tonlarına büründü.

    İç Ege'de yer alan ve yüzde 53'ü ormanlarla kaplı, Kütahya'nın doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Domaniç, sonbaharda da göz alıcı renkleriyle büyüleyici etki bırakıyor.

    Domaniç Dağları'nın büyüleyen güzelliği FOTO GALERi

    DOĞA YÜRÜYÜŞÜ YAPANLARIN UĞRAK YERİ

    Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı ilçedeki ormanlar, ziyaretçilerle dolup taşıyor. Özellikle doğa yürüyüşü yapmayı sevenler, buraya yoğun ilgi gösteriyor.

    Domaniç Dağları nın büyüleyen güzelliği #1

    DOMANİÇ'TE GÖRSEL ŞÖLEN

    İnegöl-Domaniç kara yolunda bulunan ormanlık alan büründüğü sarı, yeşil ve kızıl renklerle görenlere görsel bir şölen sunuyor.

    Şelaleleri ve dereleriyle de ilgi çeken bölgedeki manzara, doğa tutkunlarında büyük hayranlık uyandırıyor.

    Domaniç Dağları'nın büyüleyen güzelliği VİDEO

    Domaniç Dağları nın büyüleyen güzelliği #2

    Domaniç Dağları nın büyüleyen güzelliği #3

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