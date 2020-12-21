Donald Trump, 'Evde Tek Başına 2' filminde zorla kadraja girdi

"Evde Tek Başına 2" filminde görüntü yönetmeni olan Julio Macat, Donald Trump'ın filmin çekimleri sırasında kadraja zorla girdiğini belirterek, “Çünkü onun otelinde çekim yapıyorduk” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Evde Tek Başına 2" filminde tek bir cümlesi bulunuyordu.

Sahibi olduğu Plaza Otel'de çekilen sahnede, Kevin McCallister (Macaulay Culkin), Trump'a lobinin nerede olduğunu soruyor, Trump da "Koridorun sonunda solda" diyordu.

“ZORLA GİRDİ”

Filmin görüntü yönetmeni Julio Macat, yıllar sonra ilginç bir itirafta bulundu.

Macat, "Otelin lobisinde çekim yapıyorduk ve o da oradaydı ve zorla kadraja girdi. Bir sahnede arkada görünmek istedi." dedi.

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“ONUN OTELİNDE ÇEKİM YAPIYORDUK”

Çekimler sırasında bir buçuk ay Plaza'da kaldıklarını ifade eden Macat, "Tabi ki evet dedik çünkü onun otelinde çekim yapıyorduk." diye konuştu.

Yönetmen Macat, "Yüzü iyice görünsün diye kameraya döndüğünü görebilirsiniz." diye de ekledi.