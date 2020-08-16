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    Donald Trump'ın Kardeşi Robert Trump Kimdir?

    15 Ağustos'ta hayatını kaybeden Donald Trump'ın kardeşi Robert Trump kimdir?
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2020 - 06:48
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    Donald Trump'ın Kardeşi Robert Trump Kimdir?

    Donald Trump'ın en küçük kardeşi Robert Trump, 15 Ağustos Cumartesi günü New York'ta hayatını kaybetti.

    Peki Donald Trump'ın kardeşi Robert Trump kimdir?

    Donald Trump ın Kardeşi Robert Trump Kimdir? #1

    ROBERT TRUMP KİMDİR?

    1948 doğumlu Robert Trump, Donald Trump'ın küçük kardeşidir.

    Trump Organizasyonunun Manhattan dışındaki gayrimenkullerini yöneten bir iş yöneticisi ve emlak geliştiricisidir.

    Blaine Trump ile 2007'de boşanana kadar evliydi.

    ZeniMax Media yönetim kurulunda görev yaptı.

    Donald J. Trump'ın% 25'ine sahipken, bakiyesi Trump aile üyelerine ait olan bir güven fonu olan bir şirket olan Trump Management'ın başkanlığını yaptı.

    Virginia merkezli CertiPath'in iki sahibinden biri olan SHiRT LLC'nin yatırımcısıydı.

    Mart 2020 itibariyle Ann Marie Pallan ile evlendi.

    15 Ağustos 2020'de 71 yaşında öldü.

    Donald Trump ın Kardeşi Robert Trump Kimdir? #2

     

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