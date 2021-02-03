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    Iğdır'da donan Balık Gölü'nde oynayan köpekler gülümsetti

    Iğdır'da sınırında bulunan Balık Gölü'nün yüzeyi dondu, iki köpeğin buz üzerindeki oyunu izleyenleri gülümsetti.
    • AA
    • 03.02.2021 - 02:09
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 02:31
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    Iğdır'da donan Balık Gölü'nde oynayan köpekler gülümsetti

    Iğdır'la Ağrı arasında bulunan 2 bin 421 metre rakımlı Balık Gölü'nün donan yüzeyinde iki köpek bir süre oyun oynadı.

    RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

    Göl üzerinde zaman zaman ayakta durmakta güçlük çeken köpeklerin buzdaki eğlencesi renkli görüntüler oluşturdu.

    Köpeklerin, rengini gökyüzünden alan masmavi buz üzerindeki oyunu çevredekileri gülümsetti.

    Donan Balık Gölü'nde oynayan köpekler gülümsetti İZLE

    Iğdır da donan Balık Gölü nde oynayan köpekler gülümsetti #1

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