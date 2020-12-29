Eline sazını alan vatandaş, buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde türküler seslendirdi.

Ardahan'da hava sıcaklığının eksi 20 derecelere kadar düşmesi sonucu Çıldır Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı.

Adeta cam gibi bir buz tabakasıyla kaplanan gölde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

BUZ ÜZERİNDE SAZ ÇALDI

Aşıklık geleneğini yaşatan Yener Yılmazoğlu, bağlamasıyla buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde gezintiye çıktı.

Buz üzerinde oturan Yılmazoğlu, saz çalıp türküler söyledi.

Donan Çıldır Gölü’nde saz çalıp türkü söyledi ViDEO





"BU GÜZELLİĞİ HİÇBİR YERDE BULAMAZSINIZ"

Yılmazoğlu, "Bizler gurbette yaşıyoruz ama yüreğimiz burada. Gerçekten de bu güzelliği hiçbir yerde bulamazsınız. Üç gün önce donan gölün üzerine çıkmak gerçekten çok güzel." dedi.

Gölde kızaklı at ile gezmek, kar motosikleti kullanmak, balık yakalamak, bisiklet turu ve birçok aktiviteye katılmak mümkün.



