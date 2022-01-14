Dondurma keyfini unutun! Bu yaz bakkallarda satılmayabilir...

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, zamların etkisiyle bakkal ve tekel bayilerin dondurma satmayı düşünmediklerini, hatta dolaplarını iade edeceklerini açıkladı.

Yaz aylarında vatandaşların serinlemek için vazgeçilmez lezzeti olan dondurmadan kötü haber geldi.

2022 yazında her yerde dondurma bulmak zor olacak...

Özellikle döviz kurunda yaşanan artış sonrası ürünlerin fiyatlarına gelen zamlar ve elektrik maliyetinin yükselmesi nedeniyle tekel bayiler dondurma satmayı düşünmediklerini açıkladı.

Bu konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş şunları kaydetti:

"BAKKALLAR VE TEKELLER DONDURMA SATMAYACAK"

"Bu sene Türkiye geneli Bakkallar ve Bayiler olarak dondurma ürünlerini satmamayı düşünüyoruz. Firmalarla yapacağımız anlaşma doğrultusunda kararımızı buradan açıklayacağız. Yüksek oranda elektriğe ve ürünlere gelen zamlara istinaden dolaplarımızı iade edeceğiz."