Dondurucuda meyve ve sebze saklama koşulları

Yaz meyve ve sebzelerinin en güzel zamanı. Bunları kış aylarında da tüketmek istiyorsanız, saklamanın en iyi zamanındayız. Mısırdan domatese kadar herşeyi saklayabilirsiniz. İşte püf noktaları...

Çilek, vişne, kiraz, şeftali, erik veya kavun gibi çoğu yaz meyvesi dondurulmaya uygundur. Bunları istediğiniz zaman dondurucudan çıkarıp harika meyve suları ve pastalar, lezzetli yemekler yapmanız mümkün.

Elbette meyve sebze dondurmanın da bazı kuralları ve püf noktaları var. İşte bilmeniz gerekenler...

MEYVELER NASIL DONDURULUR?

Dondurmak için bütün meyveleri soğuk su altında yıkayın ve temiz bir kağıt havlu veya mutfak havlusu üzerinde tek bir tabaka halinde kurutun. Kuruduktan sonra meyveleri hazırlayın.

Çekirdekli olan meyvelerin çekirdeğini çıkarın ve kabuklarını soyun. Örneğin kavunu donduracaksanız soyun ve çekirdeklerini çıkarın.

Dilimledikten sonra bir yağlı kağıdın üzerine tek sıra halinde dizin. Bu şekilde buzluğa koyun ve birkaç saat donmasını için bekleyin.

Ardından çıkarın ve ağzı kapalı bir kaba veya torbaya koyun ve tekrar dondurucuya atın.

Frenk üzümü, yaban mersini, böğürtlen ve çilek gibi meyveleri de aynı yöntemle dondurarak dilediğiniz zaman pasta üzerinde, meyve suyu ya da reçel yapımında kullanabilirsiniz.

Unutmayın, vişne ve çilek gibi meyveler buzluktan çıksa bile kahvaltılarınız için harika bir reçel haline gelirler.

SEBZE DONDURURKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Yaz sebzelerini dondururken pişebilir mi, yoksa çiğ olarak mı tüketildiğine dikkat edin. Çiğ olarak yenilen sebzeler örneğin salatalık veya marul dondurulamaz. Sadece pişebilen sebzeler dondurulabilir.

Sebzelerinizi soğuk suyun altında yıkayın ve sonra sebzeleri nasıl kullanmak istediğinize göre işleminizi yapın. Yani yeşil fasülyeyi ayıklayın ve doğrayın, Patlıcanı bölün, domatesin çekirdeklerini çıkarın. İsterseniz domates ve mısırı bütün olarak da dondurabilirsiniz.

Sebzelerin dondurulmadan önce haşlanması gerekir. Yapılacak bu işlem sebzede doku değiştirme ve besin maddeleri kaybına neden olan enzim aktivitesini durdurur. Ayrıca sebzenin yumuşatılması rengin canlı kalmasına neden olur. Bir tencere içine tuz koyun ve suyu kaynatın. kaynayan suyun içine sebzeleri atın birkaç dakika kaynadıktan sonra çıkarın ve soğuk su soğuyuncaya kadar durulayın.

Haşlanan sebzeleri temiz bir kağıt havlu veya mutfak havlusu üzerine tek bir tabaka halinde koyun ve kurutun. Mısırı donduruyorsanız, tanelerini çıkarın ve yağlı kağıdın üzerine serin. Tepsi ile dondurucuya koyun ve dondurun. Daha sonra donmuş mısır tanelerini hava geçirmez bir kaba veya torbaya koyup yeniden dondurucuya atın.

Bu kurala istisna domatestir. Domatesleri derisiz dondurmak isterseniz, haşlama işlemini sadece kabuklarını rahat çıkarmak için yapın. eğer kabuklarını çıkarmayacaksanız o zaman domatesleri olduğu gibi dondurabilirsiniz.

BEZELYE

Bezelyeler haşlanmadan sadece ayıklanıp yıkanarak buzluğa atılabilir. Bezelyeyi rengi ve tadı kaybolmadan çok daha uzun süre buzlukta muhafaza etmek için de diğer sebzelerde yaptığınız gibi kaynar suda bir kaç dakika bekletip sonra soğuk suda yıkayıp şoklama yöntemini kullanarak saklayabilirsiniz.

SALATALARIN VE PİZZALARIN OLMAZSA OLMAZI MISIR

Yazın olduğu gibi kışında mısırı tuzlayıp yemek için yapmanız gereken oldukça basit. Mısırları yıkayın ve kurulayın, buzdolabı poşeti içerisinde buzluğa kaldırın. Ancak kumpir, salata ve çorba gibi yemeklerde mısır kullanmak istiyorsanız mısırı öncelikle haşlayın.

Bir bıçak yardımı ile tanelerini kesin. Yatay yani mısır tanelerinin hepsi birbirine yapışmayacak şekilde buzluğa yerleştirin.

ASMA YAPRAĞI

Asma yaprağını toplayıp buzluğa kaldıracaksınız, orta büyüklükte ve ince damarlı yapraklar koparmaya özen gösterebilirsiniz. Yaprakların sapları üst üste gelecek şekilde 10-15 yapraklık demetler yapabilirsiniz.

Demetleri bir tepsinin içerisine dizin. Her demete 1 tatlı kaşığı gelecek şekilde üzerlerine tuz dökebilirsiniz. Tuzladığınız demetlerin üzerini geçecek kadar sıcak su dökün ve sabaha kadar bekletin. Bir gece boyunca beklettiğiniz yaprakları süzün ve demetleri bozmadan buzdolabı poşetlerine yerleştirin.

PATLICAN BUZLUKTA NASIL SAKLANIR?

Patlıcan, Akdeniz lezzetlerinden geleneksel tariflere kadar birçok yemeğin vazgeçilmez malzemesidir. En sık yaptığınız yemek türüne göre patlıcanı farklı şekillerde saklayabilirsiniz:

Şakşuka ve patlıcan musakka için: Patlıcanları halka halka ya da küp küp doğrayarak tost makinesinde ızgara yapın. Soğuyan patlıcanları buzluğa kaldırabilirsiniz.

Karnıyarık için: Patlıcanları şeritler halinde soyun, bir bıçak yardımı ile içini boşaltın. Sıvı yağ içerisinde kızartın ve soğumaya bırakın. Soğuyan patlıcanları derin dondurucuya koyup dilediğiniz zaman karnıyarık yapabilirsiniz.

Mezeler için: Çatal ile patlıcanların üzerine delikler açın. Közleme aparatı ya da fırında patlıcanlar yumuşayana kadar közleyin. Kabuklarının rahat soyulması için közlenen patlıcanları bir tencerenin içerisine koyun ve kapağını kapatın. Yaklaşık beş dakika sonra patlıcanları kolaylıkla soyabilirsiniz. Bir bıçak yardımı ile patlıcanları iri iri kıyın ve soğuduktan sonra buzluğa kaldırın. Dilerseniz kapya biber ve domates de közleyerek üç sebzeyi bir arada derin dondurucuya kaldırabilirsiniz.

BUZU ÇÖZDÜRÜLMEDEN KULLANILMALI

Dondurulmuş sebzeler çözdürülmemelidir. Direkt kaynar suya atılarak pişirilmelidir. Bu belirtilen püf noktalara uyulursa dondurma yöntemi besinin özelliğini diğer saklama yöntemlerine göre tazeye en yakın koruyan ve tercih edilmesi gereken yöntemdir.

Dondurma yönteminin en çok kullanıldığı sebzeler patlıcan, domates ve biberdir. Dondurma yönteminde amaç; mikroorganizmaların ihtiyacı olan nem oranını düşürmektir. Fakat sebze ve meyvelerin su içeriği yüzde 10-20’nin altına düşürülürken önemli ölçüde C vitamini kaybının olduğu unutulmamalıdır.

Dondurulmuş sebzeler de yaklaşık 3 ay süreyle saklanacaktır. Onları çorbalara , güveçlere atın ya da fırında pişirin veya kızartın.