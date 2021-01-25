Kocaeli'de karga, dükkan önündeki kişinin dönerine ortak oldu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, dükkanın önünde oturup döner ekmek yiyen Sebahattin Emek’in koluna konan karga ile yiyeceğini paylaştı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesine bağlı Cami Mahallesi Tuzla Caddesi’nde bir dükkanın önünde sandalyeye oturan Sebahattin Emek, döner ekmek yerken, aç olan bir karga koluna kondu.

KARGAYI KOVMADI, DÖNERİ BİRLİKTE YEDİLER

Sebahattin Emek, tepki göstermesine rağmen kargayı kovmadı. Aç olan karga, Sebahattin Emek’in elinde bulunan döner ekmekten yedi. Sebahattin Emek, uzaklaştırmayı başaramayınca döner ekmeğini karga ile paylaştı.

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Sebahattin Emek döner ekmeği ağzına götürürken, karga da bir yandan nasiplendi. Sebahattin Emek karganın kendi kendine geldiğini belirterek, hayvanın aç olduğunu belirtirken, yaşananları görenler ayran da vermesini istedi.

AYRANDAN DA İÇİRDİ

Emek kargaya ayran kutusunu da yanaştırarak içmesini sağladı. İnternette paylaşılan görüntüler beğeni kazandı.