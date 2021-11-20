Dört kulaklı kedi Midas, ilgi odağı oldu

Midas, sosyal medyada kısa sürede on binlerce takipçiye ulaştı. İnsanlar, kediyi görmek için adeta sıraya girerken, Midas'ın veterineri genetik mutasyona işaret etti.

Ankara'da, dört kulağıyla dünyaya gelen kedi "Midas", sosyal medyanın gündemine oturdu.

"Midas"ın adına sahibi tarafından sosyal medyada açılan hesap büyük ilgi görüyor.

SAHİBİ, İLK GÖRDÜĞÜNDE TEDİRGİN OLDU

Midas'ı sahiplenen Canis Döşemeci, kediyi arkadaşlarının arka bahçesinde gördüğünü söyledi. Kediyi ilk gördüğünde tedirgin olduğunu belirten Döşemeci, "Ama kucağıma ilk aldığım an ilk görüşte aşk. O bize çok alıştı, biz ona çok alıştık." dedi.

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FRİGYA KRALI'NDAN ESİNLENDİ

Döşemeci, kediye verdiği ismin hikayesini anlatırken, Frigya kralı Midas'tan esinlendiğini söyledi.

Dört aylık Midas, bir aydır sahibi tarafından bakılıyor ve mahalledeki komşuları kediyi görmek için sabırsızlanıyor.

SOSYAL MEDYADA HESABI VAR

Kısa sürede ünlenen kedi için sosyal medyada bir de hesap açıldı. Kedinin takipçierinin çoğu yurt dışından.

Döşemeci, bu özel kediyi insanların da görmesini sağlamayı amaçlıyor.

DÖRT HAFTADA 75 BİNİ GEÇTİ

"İş burada çığırından çıktı. Bir haftada 19 bin, 4 haftada 75 bini geçti takipçilerimiz." diyen Döşemeci, Midas'ın takipçilerine, "Satın almayın, sahiplenin." çağrısında bulundu.

Döşemeci'nin eşi Cengiz Döşemeci de Midas ile köpekleri Suzy arasındaki ilişkiyi, "Köpeğimiz Suzy ile çok iyi anlaştılar. Suzy onu seviyor, o da Suzy'i. Beraber yatıyorlar." şeklinde anlattı.

ENDER RASTLANAN GENETİK MUTASYON

Midas'ın veterineri Reşat Nuri Aslan da kediyi ilk gördüğünde çok şaşırdığını belirterek, bu genetik mutasyona çok ender rastlanıldığını söyledi.

Aslan, "Midas'ın farklı olarak kulak kepçeleri, kulak kanalına bağlı durumda. Açıkçası araştırmalarımda hiç böyle bir şeye denk gelmedim. Ayrıca çene kemiği birazcık daha geride, bu nedenle de sürekli olarak dili dışarıda duruyor. Fakat beslenmesine engel değil bu durum.

"KUYRUĞU BİRAZ DAHA KISA, BEYİN YAPISI FARKLI"

Midas'ın kuyruğu diğer kedilerden birazcık daha kısa durumda. Bu da aynı şekilde genetik mutasyonun bir sonucu. Kesinlikle beyin yapısının da farklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok ilgili bir kedi. Çok yüksek sesle miyavlamayı kesinlikle tercih etmiyor." ifadelerini kullandı.

KEDİYE MİKROÇİP TAKILDI

Büyüme hızı diğer kedilerle aynı olan Midas'ın sağlık durumunun da iyi olduğunu dile getiren Aslan, kedinin "Russian Blue" cinsi gibi göründüğünü ifade etti.

Midas'ı muayene ettikten sonra Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni yönetmeliği uyarınca kediye mikroçip takıldığını bildiren Aslan, Midas adına pasaport da düzenlendiğini söyledi.