Döviz kaybediyor: Peki zamlar geri alınacak mı?

Döviz kurlarında yaşanan düşüşün ardından vatandaşlar gıdaya, tekstile ve daha birçok ürüne yapılan zamlar geri alınacak mı sorusuna yanıt arıyor.

Son günlerde döviz ve altında hareketli günler yaşayan Türkiye, ekonomide kararlılığın olumlu sonuçlarını alıyor...

Kabine toplantısı sonrası dövizde yeni planı açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akabinde Türk Lirası değer kazanmayı sürdürüyor.

Döviz kurunda gerileme yaşanırken vatandaşlar da bu gerilemenin piyasayı nasıl etkileyeceği ve pazara nasıl yansıyacağını merak ediyor.

Pek çok tüketici, dövizdeki her yükselişte kademe kademe uygulanan zamların geri alınıp alınmayacağını araştırıyor. Peki zamlar geri alınacak mı? İşte ayrıntılar...

ZAMLAR GERİ ALINACAK MI?

TL mevduatlarındaki yatırımcıların dolar kuru karşısında ezilmesinin önüne geçileceğini vurgulayan Erdoğan, TL mevduatların getirisi dolar kuru karşısında aşağıda kalırsa aradaki farkın devlet tarafından ödeneceğini ifade etti.

20 Aralık tarihinde 18,30 TL seviyelerinde gezinen dolar kuru, yapılan bu açıklamaların ardından neredeyse yüzde 34 oranında düşüş yaşadı ve 11 TL seviyelerinde kendisine yer edindi.

Bu ciddi düşüş, tüketicilerin kafasında bazı soru işaretlerine yol açtı.

Akaryakıttan sıvıyağa ekmekten diğer gıda ürünlerine kadar yapılan zamların geri alınıp alınamayacağı önemli bir merak konusuydu.

HAREKETE GEÇİLDİ

Akaryakıt sektöründe fiyat düşürüleceği yönünde resmi açıklama yapılırken, perakende sektöründe de bazı adımlar atıldı.

Bazı marketlerde kur artışlarıyla 1'er 2'şer lira zam yapılarak fiyatı 8,95'e kadar çıkan 1 litre süte 5 kuruş indirim yapılarak fiyat 8,90'a çekildi.

Eğer dolar kuru aynı şekilde hareket etmeye devam ederse, önümüzdeki birkaç gün içerisinde kademeli olarak fiyat düşüşleri bekleniyor.