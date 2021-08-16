Dr. Nüket Eroğlu kliniğinde verdiği hizmetleri anlattı!

Lazerler ile leke tedavileri ve vücut şekillendirme alanında yaptığı çalışmalarla büyük beğeni toplamaktadır. Hem yurt içinden hem de yurt dışından doktoru tercih eden hasta sayısı oldukça fazladır.

Türkiye'nin duayen estetik uzmanlarından biri olan Dr. Nüket Eroğlu, kliniğinde hangi hizmetleri verdiğinden bahsetti. Medikal estetik alanında uzun süredir çalışmalar yapan ve yurt dışında tecrübe edilmiş uygulamaları Türkiye'de gerçekleştirmekte olan Dr. Nüket Eroğlu, ‘Son zamanların en önemli sağlık alanlarından biri olan estetik konusunda ameliyata gerek duyulmadan yepyeni metotların kullanılarak istenilen sonuçların elde edildiği bir gerçektir.’ dedi.

Dr. Nüket Eroğlu İşlem Detayları İle İlgili Bilgi Verdi!

Dr. Nüket Eroğlu sağlık alanında vermiş olduğu hizmetlerden bahsetti. ‘Cilt gençleştirme, leke tedavileri, bölgesel incelme, vücut şekillendirme, ben ve keratoz temizliği gibi yöntemler cerrahi yöntemlerle değil artık ameliyatsız olarak tıbbın sağlamış olduğu ilerleme ve yüksek teknoloji ile rahatlıkla gerçekleştirilebiliyor.’ dedi.

Dr. Nüket Eroğlu kliniğinde gerekli çalışmaları yaptığından bahsederek sahip olduğu başarılı sonuçlar her alanda çalışmalar gerçekleştirdiğinden bahseden Eroğlu medikal estetik yöntemlerinden 3D Baby face, Ifinity Lift yüz askısı, vajinal radyofrekans, Onda selülit tedavisi, Dermostria çatlak tedavisi, Karbonpeeling, dolgu, Endopeel, Vampire Facelift, Electri, ışık dolgusu, gençlik aşısı… vb. gibi uygulamalar yaptıklarından bahsetti.

Dr. Nüket Eroğlu, kliniğinde vücut şekillendirme alanında 3D Lazer Lipoliz ve J Plazma gibi ileri teknolojik vücut şekillendirme yöntemlerinin kullandığını açıkladı. Sonucun kalıcı olmasının önem taşıdığını vurgulayan Dr. Nüket Eroğlu, tek seans olan yüksek teknolojik uygulamaların hasta konforunu ve memnuniyetini arttırdığını ifade etti.