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    • Dr. Özlem Biçer ‘Ben Hep Çok Sevdim’ adlı şiir kitabının tüm gelirini Çocuk Esirgeme Kurumuna bağışladı

    Dr. Özlem Biçer ‘Ben Hep Çok Sevdim’ adlı şiir kitabının tüm gelirini Çocuk Esirgeme Kurumuna bağışladı

    Dr. Özlem Biçer’in ‘Ben Hep Çok Sevdim’ adlı şiir kitabının ve youtube videolarının tüm gelirini Çocuk Esirgeme Kurumuna bağışladığı projesi ‘İyiliğe Değer Katanlar’ ödülüne layık görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2021 - 10:22
    • Güncelleme : 07.07.2021 - 10:25
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    Dr. Özlem Biçer ‘Ben Hep Çok Sevdim’ adlı şiir kitabının tüm gelirini Çocuk Esirgeme Kurumuna bağışladı

    İstanbul Ataşehir’de medikal estetik alanında doktorluk yapan Sayın Dr. Özlem Biçer’e bir ödül de Dr. Ufuk Akademi den geldi.

    ‘Ben Hep Çok Sevdim’ isimli  şiir kitabının ve youtube videolarının , tüm gelirini  Çocuk Esirgeme Kurumuna ulaştırılmak üzere, MİKA- DER ‘e bağışta bulunan  Sayın Dr. Özlem Biçer’e sosyal sorumluluk projesi kapsamında Güzelliğe Değer Katanlar’ ödül gecesinde  ‘İyiliğe Değer Katanlar’  ödülü  verildi.

    1.baskısı 8 Mart Dünya Kadınlar gününde yayınlanan Ben Hep Çok Sevdim’ isimli  şiir kitabının 2. baskısının  ardından 26.06.2021 tarihinde İstMarina  avm de  düzenlenen imza gününde İstMarina’nın  da katkı ve desteği ile okurları ile  buluştu.

    Katılımcıların yoğun ilgi ve desteğiyle  minik yüreklere umut olmak vizyon ve misyonu ile Dr. Özlem Biçer bu tür etkinliklerin devam edeceği müjdesini verdi.

    Dr. Özlem Biçer hedefinin bir çocuk evi yaptırmak olduğunu belirtmiştir. Kitap satışı ve youtube videolarının tüm gelirini bu proje kapsamında bağışta bulunan Biçer ,ömrümün yettiği sürece projenin geçekleşmesini ve bu yolda yeni projelere imza atacağını bildirdi.

    Dr. Özlem Biçer’e sanat dünyasından tam destek geldi.

    Proje kapsamında bir çok ünlü  sanatçı, Ziynet Sali, Kazım Kuşkan, Cenk Eren, Zara, Ercan Saatçi, Behzat Uygur , Mustafa Üstündağ youtube kanalında okudukları şiir videoları ile projeye destek verdiler.

     

    Dr. Özlem Biçer ‘Ben Hep Çok Sevdim’ adlı şiir kitabının tüm gelirini Çocuk Esirgeme Kurumuna bağışladı #1

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