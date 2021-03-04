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    Drift şampiyonu, lüks aracıyla TEM’de kaza yaptı

    Drift şampiyonu Selim Bayrak, lüks lamborghini otomobiliyle TEM otoyolunda kaza yaptı.
    • İHA
    • 04.03.2021 - 18:27
    • Güncelleme : 04.03.2021 - 18:37
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    Drift şampiyonu, lüks aracıyla TEM’de kaza yaptı

    TEM Otoyolu Altınşehir mevkiinde yaşanan kazada, drift şampiyonalarına katılan ve derecesi bulunan Selim Bayrak, lüks lamborghini marka aracıyla TEM’de bariyerlere vurdu.

    LÜKS OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

    Kazada Bayrak yaralanmazken, lüks otomobil hurdaya döndü. Kaza sonrası yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Drift şampiyonu, lüks aracıyla TEM’de kaza yaptı VİDEO

    Drift şampiyonu, lüks aracıyla TEM’de kaza yaptı #1

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