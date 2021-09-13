Modifiye araç tutkunlarını bir araya getiren drift gösterisi etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe katılanlar, ilgi gösterdikleri modifiye araçları ise yakından inceledi.

Erzincan’da Ekşisu Mesire Alanında trafiğe kapalı boş alanda, çevre il ve ilçelerden gelen amatör ve profesyonel sürücülerin yaptığı drift gösterisi izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Gösteriler sırasında bazı araçların lastiği ve radyatörü patladı. Benzin hortumu patlayan araçlara ise etkinlik alanında bekletilen itfaiye ekibi müdahale etti.

Alanda sağlık ekipleri ve çekici de hazır bulunduruldu.

"MODİFİYE SUÇ DEĞİL YAŞAM TARZI"

Drift gösterisi etkinliğiyle ilgili bilgi veren organizatörlerden Ömer Faruk Şengül, “Etkinliğe binin üzerinde araç katıldı. Uzun süre pandemi sürecinde böyle etkinlikler yapamıyorduk. Bir hayli sıkıldık. Bugün de birçok ilden gelen modifiye tutkunları burada iyi stres atıyor. Bizim de tutkumuz bu. Modifiye trafiğe kapalı alanlarda suç değil. Modifiye suç değil yaşam tarzı. Şunu özellikle vurguluyoruz trafiğe kapalı alanlarda.” dedi.

Drift tutkunları Erzincan’da buluştu VİDEO









Modifiye tutkunu Talat Çayırlı’da “Güzel bir duygu. Herhangi bir zarar vermeden yapmak güzel.” diye konuştu.





"TRAFİĞE KAPALI ALANLARDA DRİFT YAPMAYI SEVİYORUZ"

Kendisi gibi modifiye araç tutkunu eşi Tanju Kaya ile birlikte Giresun Görele’den gelen Aslıhan Kaya da, “Bir kadın olarak ben de pistlerde varım. Eşimle birlikte bizde ‘roket’ takımıyız. Trafiğe kapalı alanlarda, bu tür etkinliklerde drift yapmayı seviyoruz.” dedi.





ARAÇLARI YAKINDAN İNCELEDİLER

Erzincan’da binlerce kişinin bir araya geldiği buluşmada sürücüler, modifiye araçla kendi aralarında yarıştı, 'drift' çekip meraklılarına görsel şov sundu.

Etkinliğe katılanlar, ilgi gösterdikleri modifiye araçları ise yakından inceledi.



